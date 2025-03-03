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Застолье с последствиями: друг семьи вынес телевизор и телефон

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В праздники у полиции было много работы. Фото иллюстративное.
В праздники у полиции было много работы. Фото иллюстративное. Фото: Kristjan Teedema

В минувшие выходные полиция разнимала конфликт, в ходе которого был использован пневматический пистолет, а также помогла хозяевам квартиры вернуть украденные телевизор и телефон.

В ночь на 2 марта полиция получила вызов в один из многоквартирных домов в Тарту, где, по предварительной информации, во время ссоры 35-летнему жителю выстрелили из пневматического оружия в стопу. Медики доставили пострадавшего в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются в рамках уголовного производства.

В ту же ночь на улице Вабрику в Тарту 48-летний друг семьи, находясь у них в гостях и распивая алкоголь, применил насилие и вынес из квартиры телевизор и мобильный телефон, принадлежащие хозяевам. Полицейским удалось вернуть украденные вещи владельцам. Злоумышленник был задержан по подозрению в совершении преступления, а полиция продолжает расследование.

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