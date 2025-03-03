В минувшие выходные полиция разнимала конфликт, в ходе которого был использован пневматический пистолет, а также помогла хозяевам квартиры вернуть украденные телевизор и телефон.
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Застолье с последствиями: друг семьи вынес телевизор и телефон
В ночь на 2 марта полиция получила вызов в один из многоквартирных домов в Тарту, где, по предварительной информации, во время ссоры 35-летнему жителю выстрелили из пневматического оружия в стопу. Медики доставили пострадавшего в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются в рамках уголовного производства.