Министерство: экономическая ситуация заметно улучшилась

В понедельник в Департаменте статистики сообщили, что в 2024 году ВВП Эстонии сократился на 0,3%. В текущих ценах ВВП составил 10,6 млрд евро в последнем квартале прошлого года и 39,5 млрд евро за весь 2024 год.

«Эта новость подтверждает, что экономический рост восстановился. Потерянные из-за войны рынки и товары были заменены, инфляция стабилизировалась, а потребители стали увереннее. Если не произойдет международных потрясений, рост продолжится и в этом году. Мы можем рассчитывать на адаптацию экономики и снижение стоимости займов, так же как ранее вынуждены были мириться с высокими ставками Euribor, которые оказали на нас особенно сильное влияние», - заявил министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ).

Аналитик отдела фискальной политики Министерства финансов Мадис Абен отметил, что уточненные данные Департамента статистики указывают на более благоприятное состояние эстонской экономики в прошлом году, чем предполагалось ранее.

«Экономический объем рос на протяжении всего года, а в четвертом квартале темпы роста ускорились до 0,7% по сравнению с третьим кварталом. Для наемных работников 2024 год в целом был более удачным, чем для предпринимателей, однако к концу года возобновился и рост прибыли. Снижение доли капитального дохода в экономике - это долгосрочный тренд во всех странах Балтии, но эстонские компании по уровню рентабельности продолжают опережать соседей», - отметил он.

Абен также подчеркнул, что реальный доход после уплаты налогов вырос за год на 4,2%, превысив уровень инфляции в 3,5%. Пенсии, зависящие от поступлений социального налога и инфляции прошлого года, росли в два раза быстрее зарплат. В то же время увеличились выплаты по кредитным процентам, но в целом покупательная способность зарплат и пенсий повысилась. Однако эстонские потребители в 2024 году проявляли осторожность, и рост расходов отставал от роста доходов. По итогам года частное потребление снизилось, но в последнем квартале вновь начало расти.

«Слабость экономик Финляндии и Швеции в последние годы негативно влияла на эстонскую экспортную промышленность. Хотя восстановление у северных соседей затянулось, уверенность в эстонском обрабатывающем секторе укреплялась весь прошлый год. Во втором полугодии это также отразилось на росте экспорта в более отдаленные страны, что свидетельствует о снижении зависимости эстонских компаний от экономической ситуации в Северной Европе», - добавил аналитик.