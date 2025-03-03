Реплика Имеет смысл зафиксировать цену на электроэнергию

Уже более трех лет цены на электроэнергию выполняют всевозможные кульбиты. Всему этому предшествовал стремительный рост цен на газ. Уже тогда было ясно, что потребителям имеет смысл зафиксировать цены на электроэнергию на более длительный срок. Хотя электроэнергия на бирже иногда дешевле, пакет с фиксированной ценой дает потребителю гораздо больше уверенности.

Производство электроэнергии в Эстонии в настоящее время ниже потребления, и оно все больше основывается на солнечной и ветровой энергии. В зимние месяцы нам не хватает солнечного света, а силу ветра предсказать невозможно. Мы также получаем электроэнергию из Европы по совершенно разным ценам, а в некоторых случаях ее потребление обходится очень дорого.

Фиксация цен предотвращает существенные колебания и, особенно зимой, может означать значительное уменьшение счетов для домохозяйств, использующих электроэнергию для отопления.