ГАЛЕРЕЯ Эстонскому офицеру вручили в Ираке медаль от имени главы Пентагона

«Участие в операции Inherent Resolve дало мне лично большой дополнительный опыт работы в составе международного штаба и возможность увидеть более широкую картину планирования и реализации совместных операций, - сказал Рейнмаа. - Мой кругозор стал определенно шире, и я возьму с собой большой опыт для дальнейшей службы».

Задачей капитан-лейтенанта Рейнмаа в иракском Курдистане было руководство планированием и реализацией мероприятий, связанных с консультированием и обучением курдских вооруженных сил силами союзников.

Генерал-майор Кевин С. Лихи, командующий операцией Inherent Resolve, подчеркнул, что выдающаяся служба капитан-лейтенанта Рейнмаа помогла реформировать вооруженные силы Иракского Курдистана и укрепить доверие к курдским силам безопасности, чтобы обеспечить долгосрочное поражение исламской экстремистской организации «Исламское государство».

Капитан-лейтенат Рейнмаа скоро завершит службу в Ираке, а его обязанности руководителя планирования военной консультативной группы операции Inherent Resolve возьмет на себя подполковник Прийт Каземетс.

Военная консультативная группа является основным подразделением операции Inherent Resolve, который вносит свой вклад в строительство системы национальной обороны Ирака, ежедневно консультируя штабы тактического и оперативного уровня и командиров местных сил безопасности. Кроме того, на севере Ирака будет проведена военная реформа, а Объединенная курдская армия, входящая в состав армии Ирака, будет поддержана развитием ее возможностей.

Inherent Resolve

Целью операции Inherent Resolve, возглавляемой Соединенными Штатами, является консультирование и поддержка местных сил безопасности Ирака в наращивании оборонного потенциала страны, чтобы они могли самостоятельно победить исламские экстремистские группировки и обеспечить мир и стабильность в стране. Исламский экстремизм угрожает безопасности в Европе и во всем мире.

С апреля 2023 года в операции участвует контингент Сил обороны Эстонии численностью до 110 человек. Своим участием Эстония показывает, что готова поддерживать своих союзников в зонах высокой угрозы безопасности для европейских стран и членов НАТО.