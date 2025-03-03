Litgrid: из-за прохладной и пасмурной погоды электроэнергия подорожала на шесть процентов

«На прошлой неделе тенденции на рынках электроэнергии по-прежнему определялись зимней погодой, однако на выходных появились первые признаки весны. Большую часть недели потребление электроэнергии было высоким, выработка ветровой энергии - минимальной, пасмурная погода также привела к снижению выработки солнечной энергии. В связи с этими обстоятельствами местные тепловые электростанции стали производить больше электроэнергии, а также увеличился импорт», - сказал для пресс-релиза эксперт отдела развития рынка компании Litgrid Андрюс Манейкис.

По данным Litgrid, потребление электроэнергии в стране в период с 24 февраля по 2 марта снизилось на два процента до 249 гигаватт/часов (ГВт/ч), 60 процентов из которых обеспечивали местные электростанции. Литва произвела 149 ГВт/ч электроэнергии - на десять процентов меньше, чем неделю назад.

По словам Манейкиса, спустя две недели после синхронизации сетей с континентальной Европой коммерческая мощность электропередачи между Литвой и Польшей была увеличена до 150 мегаватт (МВт), что привело к увеличению импорта электроэнергии из Польши.

В Латвии и Эстонии средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе была такой же, как в Литве.