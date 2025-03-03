В России в возрасте 49 лет скоропостижно скончался трехкратный олимпийский чемпион

Официальная причина смерти не названа, но, по данным российских СМИ, Сайтиев скончался в результате внезапной остановки сердца. Предполагается, что Сайтиев умер от отравления, которое могло быть вызвано препаратами, принимаемыми для лечения заболеваний легочной системы.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил государственному информационному агентству ТАСС, что смерть Сайтиева была преждевременной и трагической. Дегтярев выразил признательность Сайтиеву за неоценимый вклад в спорт.

Он выиграл три олимпийские золотые медали (в 1996, 2004 и 2008 годах), был шестикратным чемпионом мира и Европы. Свои самые важные медали он завоевал в категории до 74 кг в вольной борьбе.

После завершения блестящей спортивной карьеры Сайтиев ушел в политику и в 2009 году оказался в Госдуме РФ.