В Эстонии вместо демократии установилась партократия: должности распределяются не в зависимости от компетентности, а по партийной принадлежности, а государственные служащие и учреждения подвергаются политизации. Если кто-то хочет жить в ближайшей демократической стране, стоит рассмотреть Финляндию, Латвию или Литву, пишет Марика Лаурик (партия Эстонские националисты и консерваторы).
МНЕНИЕ ⟩ Пора эмигрировать в Латвию! Но есть нюанс
В 2023 году, по данным Статистического управления Финляндии, 12 224 иностранца получили финское гражданство. Больше всего новых граждан было среди россиян и иракцев. Около 40 тысяч человек в Финляндии имеют двойное гражданство - финское и российское. Граждане Финляндии Иван, Сергей, Шаддам и Ахмад обладают избирательным правом в Финляндии, а если Сергей переедет в Эстонию, то как гражданин ЕС он получит избирательное право и здесь. Настоящий космополит! Финляндию, наверное, не рассматриваем?
Тогда стоит обратить внимание на Литву. В Литве демократия развита лучше, чем в Эстонии. Президента выбирают прямым голосованием, а кандидата могут выдвинуть граждане, собрав 20 тысяч подписей. Кандидат должен быть литовского происхождения и жить в Литве.
Конституция Литвы закрепляет, что семья - основа общества и государства, а государство защищает материнство, отцовство и детство. Литовская Республика владеет водоемами, лесами, важными магистралями, а также историческими, археологическими и культурными объектами. У страны также есть исключительное право на воздушное пространство и экономическую зону в Балтийском море.
Важнейшие вопросы выносятся на референдум, который может инициировать Сейм или 300 тысяч граждан. Законопроекты могут предлагать 50 тысяч граждан. Государственных и муниципальных чиновников можно отстранить от должности через суд. Пересмотреть состав парламента могут 300 тысяч избирателей.
В Эстонии, к сожалению, граждане не могут выдвигать кандидатов в президенты, выбирать президента, отзывать членов Рийгикогу, инициировать референдумы по важным государственным и местным вопросам, предлагать законопроекты, отменять принятые законы или подавать коллективные иски в суд. Также невозможно приостановить по инициативе местных жителей закрытие школ, массовую вырубку лесов, строительство ветряных парков, а также государственные, специальные и детальные планировки. В Эстонии гражданам остается лишь устраивать демонстрации и писать петиции, которые ничего не меняют.
В Литве хорошо, но там никто не говорит на эстонском. У них государственным языком всегда был именно литовский, а не только в торжественных речах премьер-министра. Даже в период глубокой оккупации они обслуживали людей исключительно на литовском языке.
Третьим вариантом может быть Латвия. В Латвии избирательное право есть только у граждан страны, а государственный язык - латышский. Одна десятая часть избирателей может инициировать референдум или вносить законопроекты. Граждане Латвии также могут голосовать за или против роспуска Сейма, если этот вопрос вынесен президентом.
Особенно значимой возможностью является отмена уже принятых законов. Если как минимум треть депутатов Сейма требует этого, президент Латвии может приостановить опубликование закона на два месяца. В течение этого времени референдум об отмене закона проводится, если этого потребует не менее одной десятой части избирателей. Латыши доверяют своим гражданам и ценят государственный язык.
Президент Латвии, в отличие от Эстонии, не может иметь двойного гражданства. В условиях нынешнего «зеленого переворот» латвийцы решили не субсидировать строительство морских ветряных электростанций. Разумный подход.
В Латвии было много примеров народных законодательных инициатив - как успешных, так и не очень, с разными целями. Вот некоторые из них.
- В 1998 году народная инициатива была направлена на принятие закона, защищающего права граждан и усиливающего их влияние на процесс принятия решений.
- В 2003 году - на создание более справедливой и сбалансированной налоговой системы, что привело к изменениям в налоговом законодательстве, особенно в части налоговых ставок и их распределения.
- В 2011 году - на улучшение условий для развития экономики и системы образования.
- В 2020 году - на ужесточение мер по охране окружающей среды, повышение осведомленности о климатических изменениях и защиту природных ресурсов.
- В 2021 году - на поддержку молодых семей в условиях социальных и экономических трудностей.
23 июля 2011 года в Латвии состоялся референдум о роспуске Сейма, инициированный тогдашним президентом Валдисом Затлерсом. На референдуме 94,3% избирателей поддержали роспуск парламента. Досрочные парламентские выборы прошли 17 сентября того же года.
Это был первый случай в истории Латвии, когда Сейм был распущен через референдум в соответствии со статьей 14 Конституции. Явка составила 44,7%, что считается высокой, учитывая летний период и жаркую погоду. В голосовании приняли участие 689 988 избирателей. За роспуск десятого созыва Сейма проголосовали 650 518 человек (94,3% участников референдума), против - всего 37 829 человек (5,48%).
Референдум о роспуске Сейма в 2011 году имел важное значение, показав, что граждане Латвии могут использовать конституционные механизмы для выражения своего мнения и влияния на политику страны.
Латвия выглядит разумным выбором для эмиграции в демократическую страну, если вы владеете латышским языком.