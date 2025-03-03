МНЕНИЕ Пора эмигрировать в Латвию! Но есть нюанс

В 2023 году, по данным Статистического управления Финляндии, 12 224 иностранца получили финское гражданство. Больше всего новых граждан было среди россиян и иракцев. Около 40 тысяч человек в Финляндии имеют двойное гражданство - финское и российское. Граждане Финляндии Иван, Сергей, Шаддам и Ахмад обладают избирательным правом в Финляндии, а если Сергей переедет в Эстонию, то как гражданин ЕС он получит избирательное право и здесь. Настоящий космополит! Финляндию, наверное, не рассматриваем?

Тогда стоит обратить внимание на Литву. В Литве демократия развита лучше, чем в Эстонии. Президента выбирают прямым голосованием, а кандидата могут выдвинуть граждане, собрав 20 тысяч подписей. Кандидат должен быть литовского происхождения и жить в Литве.

Конституция Литвы закрепляет, что семья - основа общества и государства, а государство защищает материнство, отцовство и детство. Литовская Республика владеет водоемами, лесами, важными магистралями, а также историческими, археологическими и культурными объектами. У страны также есть исключительное право на воздушное пространство и экономическую зону в Балтийском море.

Важнейшие вопросы выносятся на референдум, который может инициировать Сейм или 300 тысяч граждан. Законопроекты могут предлагать 50 тысяч граждан. Государственных и муниципальных чиновников можно отстранить от должности через суд. Пересмотреть состав парламента могут 300 тысяч избирателей.