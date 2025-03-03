Дождливый январь привел к резкому увеличению сточных вод в Таллинне

По сравнению с январем прошлого года в Пальяссааре было очищено на 47% больше сточных вод, что означало дополнительную нагрузку на очистные сооружения в размере двух миллионов кубометров. В среднем за последние пять лет объем сточных вод в Таллинне в январе составлял порядка 4,8 миллиона кубометров.

«Январь для очистной станции Пальяссааре был исключительным, так как мы столкнулись с нетипичными для сезона условиями и должны были как-то справляться с ними. Эти признаки указывают на изменение климата», - отметил директор по производству Tallinna Vesi Ивар Рyyбeль.

Необычно большие объемы воды также повлияли на процесс очистки сточных вод. «Поскольку зимой вода холодная, настолько большой приток затрудняет удаление азота и требует больше химикатов и электроэнергии, что делает очистку более дорогостоящей. Тем не менее, качество очистки воды было обеспечено», - добавил Рyyбeль.

Январь характеризовался существенно большим количеством осадков - 87 мм, что составило 177% от нормы (49 мм). По данным Агентства окружающей среды, за последние 103 года в январе больше осадков выпало только в 2007 году. Средняя температура воздуха в январе составила 0,9 градуса, что на четыре градуса выше нормы (−3,1 градуса), став четвертым наиболее высоким показателем за последние 103 года.