Дождливая и теплая погода в январе привела к увеличению объема сточных вод в Таллинне на очистных сооружениях Пальяссааре почти в полтора раза - до 6,3 миллиона кубометров, что стало рекордным показателем для января за последние пять лет.
Дождливый январь привел к резкому увеличению сточных вод в Таллинне
По сравнению с январем прошлого года в Пальяссааре было очищено на 47% больше сточных вод, что означало дополнительную нагрузку на очистные сооружения в размере двух миллионов кубометров. В среднем за последние пять лет объем сточных вод в Таллинне в январе составлял порядка 4,8 миллиона кубометров.
«Январь для очистной станции Пальяссааре был исключительным, так как мы столкнулись с нетипичными для сезона условиями и должны были как-то справляться с ними. Эти признаки указывают на изменение климата», - отметил директор по производству Tallinna Vesi Ивар Рyyбeль.
Необычно большие объемы воды также повлияли на процесс очистки сточных вод. «Поскольку зимой вода холодная, настолько большой приток затрудняет удаление азота и требует больше химикатов и электроэнергии, что делает очистку более дорогостоящей. Тем не менее, качество очистки воды было обеспечено», - добавил Рyyбeль.
Январь характеризовался существенно большим количеством осадков - 87 мм, что составило 177% от нормы (49 мм). По данным Агентства окружающей среды, за последние 103 года в январе больше осадков выпало только в 2007 году. Средняя температура воздуха в январе составила 0,9 градуса, что на четыре градуса выше нормы (−3,1 градуса), став четвертым наиболее высоким показателем за последние 103 года.
«Последние годы ясно показывают, что климатические изменения достигли Эстонии», - подчеркнул Рyyбeль. Помимо исключительно дождливого января, это особенно заметно летом, когда выпадают обильные осадки, но также наблюдаются длительные периоды засухи.
В Таллинне для отвода дождевой воды используются как общие, так и раздельные системы канализации. Согласно плану развития, 12-летняя цель заключается в постепенном расширении раздельных систем в Таллинне, что наиболее эффективно делать вместе с реконструкцией трубопроводов. Одновременно разрабатываются дополнительные экологичные решения для управления ливневыми стоками.
Очистные сооружения Пальяссааре ежедневно очищают в среднем 133 000 м³ сточных вод на трех различных этапах. В прошлом году из сточных вод было удалено более 730 тонн мусора, 200 тонн песка, 12 000 тонн взвешенных веществ, 1 800 тонн азота и 240 тонн фосфора. Новое высокотехнологичное очистное оборудование позволяет более эффективно очищать сточные воды, что напрямую влияет на улучшение экологического состояния Балтийского моря.
AS Tallinna Vesi - крупнейшее предприятие водоснабжения в Эстонии, обслуживающее более 25 000 частных и корпоративных клиентов и 500 000 конечных потребителей в Таллинне и близлежащих волостях.