Полиция просит помощи в поисках 50-летнего Эдуарда

Мужчина покинул свое место жительства 28 февраля. По словам родственников, здоровье Эдуарда не очень хорошее, и он может не помнить, где живет. Эдуард может передвигаться как по Пярну, так и по Пярнускому уезду. Возможно, его видели в минувшие выходные, когда он ехал на автобусе № 40 из Пайкузе в сторону Пярну.

Его рост 190 см; он крепкого телосложения, с лысиной. В области головы имеются шрамы. Эдуард носит черную теплую куртку средней длины и худи. На нем, вероятно, темно-синие брюки Adidas и коричневые высокие ботинки.

Поскольку Эдуард может ощущать себя растерянным и в связи с этим вести себя непредсказуемо, людей просят немедленно обращаться в полицию, если они его заметят. Самим лучше избегать общения с ним.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Эдуарда, просят позвонить по номеру экстренной помощи 112.