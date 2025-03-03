Пн, 3.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Полиция просит помощи в поисках 50-летнего Эдуарда

Copy
Пропавший 50-летний Эдуард.
Пропавший 50-летний Эдуард. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помочь найти 50-летнего Эдуарда, который покинул свой дом в пярнуском районе Ряэма.

Мужчина покинул свое место жительства 28 февраля. По словам родственников, здоровье Эдуарда не очень хорошее, и он может не помнить, где живет. Эдуард может передвигаться как по Пярну, так и по Пярнускому уезду. Возможно, его видели в минувшие выходные, когда он ехал на автобусе № 40 из Пайкузе в сторону Пярну.

Его рост 190 см; он крепкого телосложения, с лысиной. В области головы имеются шрамы. Эдуард носит черную теплую куртку средней длины и худи. На нем, вероятно, темно-синие брюки Adidas и коричневые высокие ботинки.

Поскольку Эдуард может ощущать себя растерянным и в связи с этим вести себя непредсказуемо, людей просят немедленно обращаться в полицию, если они его заметят. Самим лучше избегать общения с ним.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Эдуарда, просят позвонить по номеру экстренной помощи 112.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх