Пропавший в Пярну 50-летний мужчина нашелся, с ним все в порядке, полиция благодарит отзывчивых людей

Сообщалось, что мужчина покинул свое место жительства 28 февраля. По словам родственников, здоровье Эдуарда не очень хорошее, и он мог не помнить, где живет. Возможно, его видели в минувшие выходные, когда он ехал на автобусе № 40 из Пайкузе в сторону Пярну.

Поскольку Эдуард мог ощущать себя растерянным и в связи с этим вести себя непредсказуемо, людей просили немедленно обращаться в полицию, если они его заметят, и избегать общения с ним.

Во вторник стало известно, что Эдуард найден. Внимательные жители увидели похожего на описание мужчину в поселке Тоотси в Пярнумаа и обратились в полицию.

По сообщению полиции, с Эдуардом все в порядке.