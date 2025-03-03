Полиция начала служебное расследование смерти человека в столичном вытрезвителе

Маргус Трис, руководитель столичного вытрезвителя, рассказал, что сотрудники следят за людьми в камерах с помощью видеоизображения, и визуально проверяют через окошко камеры состояние находящихся в камерах лиц не реже раза в час.

«Насколько нам известно, сотрудники следили за мужчиной в соответствии с правилами, но мы все равно проведем официальную проверку для выяснения всех обстоятельств», - сказал Трис.