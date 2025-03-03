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Полиция начала служебное расследование смерти человека в столичном вытрезвителе

Перевод: Павел Соболев
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Камера в столичном вытрезвителе. Иллюстративное фото.
Камера в столичном вытрезвителе. Иллюстративное фото. Фото: Mihkel Maripuu

Департамент полиции и погранохраны инициировал служебное расследование, чтобы выяснить, следили ли надлежащим образом сотрудники столичного вытрезвителя за мужчиной, которого на прошлой неделе привезли отрезвляться и который скончался.

Маргус Трис, руководитель столичного вытрезвителя, рассказал, что сотрудники следят за людьми в камерах с помощью видеоизображения, и визуально проверяют через окошко камеры состояние находящихся в камерах лиц не реже раза в час.

«Насколько нам известно, сотрудники следили за мужчиной в соответствии с правилами, но мы все равно проведем официальную проверку для выяснения всех обстоятельств», - сказал Трис.

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