Департамент полиции и погранохраны инициировал служебное расследование, чтобы выяснить, следили ли надлежащим образом сотрудники столичного вытрезвителя за мужчиной, которого на прошлой неделе привезли отрезвляться и который скончался.
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Полиция начала служебное расследование смерти человека в столичном вытрезвителе
Маргус Трис, руководитель столичного вытрезвителя, рассказал, что сотрудники следят за людьми в камерах с помощью видеоизображения, и визуально проверяют через окошко камеры состояние находящихся в камерах лиц не реже раза в час.