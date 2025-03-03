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В социальном доме двое мужчин напали на третьего, суд санкционировал арест подозреваемых

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Подозреваемых в избиении человека в социальном доме Курессааре взяли под арест. Иллюстративное фото.
Подозреваемых в избиении человека в социальном доме Курессааре взяли под арест. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

На прошлой неделе полиция Сааремаа возбудила пять уголовных дел, три из которых связаны с физическим насилием, одно - с мошенничеством и еще одно - с кражей.

В годовщину Эстонской Республики, 24 февраля, примерно в 20:30 на лестнице социального дома города Курессааре произошел конфликт между тремя мужчинами; двое напали на третьего, избив его, нанеся вред здоровью потерпевшего, сообщил начальник полицейского участка Курессааре Райнер Антсаар.

Подозреваемые сегодня с разрешения суда были взяты под стражу.

2 марта пьяный мужчина напал на свою спутницу жизни и избил ее. Злоумышленник был задержан на месте происшествия как подозреваемый в совершении преступления.

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