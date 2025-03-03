На прошлой неделе полиция Сааремаа возбудила пять уголовных дел, три из которых связаны с физическим насилием, одно - с мошенничеством и еще одно - с кражей.
В социальном доме двое мужчин напали на третьего, суд санкционировал арест подозреваемых
В годовщину Эстонской Республики, 24 февраля, примерно в 20:30 на лестнице социального дома города Курессааре произошел конфликт между тремя мужчинами; двое напали на третьего, избив его, нанеся вред здоровью потерпевшего, сообщил начальник полицейского участка Курессааре Райнер Антсаар.
Подозреваемые сегодня с разрешения суда были взяты под стражу.
2 марта пьяный мужчина напал на свою спутницу жизни и избил ее. Злоумышленник был задержан на месте происшествия как подозреваемый в совершении преступления.