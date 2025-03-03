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Министр иностранных дел Франции: частичное перемирие показало бы, действует ли Путин добросовестно

Перевод: Сергей Светлов
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Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 17 февраля 2025 года.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 17 февраля 2025 года. Фото: Abdul Saboor / Reuters / Scanpix

Эммануэль Макрон сообщил, что Франция совместно с Великобританией выдвинула предложение о заключении месячного частичного перемирия между Россией и Украиной, которое включало бы прекращение ударов по воздушной, морской и энергетической инфраструктуре.

«Такое перемирие в отношении воздушной, морской и энергетической инфраструктуры позволило бы нам определить, действует ли президент России Владимир Путин добросовестно, если он действительно хочет заключить перемирие. И тогда могли бы начаться настоящие мирные переговоры», - приводит слова министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро агентство Reuters.

Согласно французскому предложению, европейские сухопутные войска могли бы быть направлены в Украину только на втором этапе, заявил Макрон в опубликованном вчера поздно вечером интервью газете Le Figaro.

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