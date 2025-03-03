Эммануэль Макрон сообщил, что Франция совместно с Великобританией выдвинула предложение о заключении месячного частичного перемирия между Россией и Украиной, которое включало бы прекращение ударов по воздушной, морской и энергетической инфраструктуре.
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Министр иностранных дел Франции: частичное перемирие показало бы, действует ли Путин добросовестно
«Такое перемирие в отношении воздушной, морской и энергетической инфраструктуры позволило бы нам определить, действует ли президент России Владимир Путин добросовестно, если он действительно хочет заключить перемирие. И тогда могли бы начаться настоящие мирные переговоры», - приводит слова министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро агентство Reuters.