Министр иностранных дел Франции: частичное перемирие показало бы, действует ли Путин добросовестно

«Такое перемирие в отношении воздушной, морской и энергетической инфраструктуры позволило бы нам определить, действует ли президент России Владимир Путин добросовестно, если он действительно хочет заключить перемирие. И тогда могли бы начаться настоящие мирные переговоры», - приводит слова министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро агентство Reuters.