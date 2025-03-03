Закон уже позволяет передвигаться на летней резине, но торопиться с заменой не стоит

По данным Государственной метеослужбы, на этой неделе дневные температуры в основном остаются выше нуля, но ночью могут опускаться до нуля или ниже. Ожидаются дожди и мокрый снег. В связи с этим существует риск того, что талая вода, образовавшаяся днем, ночью замерзнет, сделав дороги скользкими.

Использовать шипованные шины можно до 31 марта. В случае зимних дорожных и погодных условий их применение разрешено до 30 апреля.

Менять шины на летние стоит только тогда, когда температура как днем, так и ночью остается выше нуля, а дороги в целом свободны ото льда и снега. Рекомендуется следить за прогнозами погоды, а также проверять актуальное состояние дорог на сайте Tark Tee.