Разумеется, Зеленский ни при каких условиях не может согласиться на быстрый мир или перемирие, особенно после того, как США проголосовали в ООН против предложений европейцев, в которых Россия упоминалась как агрессор, а также подчеркивалась территориальная целостность Украины, пишет государственный секретарь Кейт Каземетс.
Госсекретарь: разумеется, Зеленский не может согласиться на «мир», продиктованный агрессором
И это в ситуации, когда единственный так называемый мирный план, о котором до сих пор говорилось, основан на логике, отвечающей исключительно интересам России: перемирие, выборы в Украине, мирные переговоры. «Мир» на условиях агрессора - это не мир, а капитуляция. Такой сценарий лишь укрепил бы Россию и другие агрессивные государства, с высокой вероятностью привел бы к исчезновению независимой Украины и стал бы экзистенциальной угрозой для Эстонии и всей Европы.
Главное отличие от минских переговоров 2014 года в том, что Европа теперь это прекрасно понимает. Тогда переговоры начались в спешке, а затем все вернулось к привычному business as usual. Сейчас же санкции только усиливаются, Украине оперативно предоставляется военная помощь, а также ясно заявлено: мирные переговоры возможны только на условиях Украины и лишь тогда, когда безопасность будет обеспечена военной силой Запада - в воздухе и на море, а в будущем и на суше. Это не просто слова: конкретные решения о поддержке уже приняли Великобритания, Дания, вскоре Норвегия, ну и, разумеется, Эстония.
Европа уже сейчас поддерживает Украину активнее, чем США, а украинская оборонная промышленность стремительно развивается. В четверг на саммите Европейского совета необходимо принять ключевые решения для всего ЕС.
Что дальше? Краткосрочный и долгосрочный прогноз
В краткосрочной перспективе Европа предложит согласованный с Украиной план перемирия и его обеспечения. Здесь Украине нужна поддержка Европы - Кир Стармер, Эмманюэль Макрон и Джорджа Мелони, которые поддерживают личные контакты с Дональдом Трампом, помогут донести позицию Украины до США. Формирование коалиции, способной гарантировать мир, уже идет. Конкретное решение, которое Европа в значительной степени реализует самостоятельно, придаст ей весомую роль в переговорах. Однако здесь остаются два вопроса.
Во-первых, сложно представить, почему Россия должна согласиться на такое решение или на любой формат переговоров, который ей не по душе. Москва по-прежнему стремится к контролю над всей Украиной и не заинтересована в присутствии западных войск в стране - ни в воздухе, ни на море. Во-вторых, этот план в краткосрочной перспективе в любом случае требует поддержки со стороны США. В нынешних условиях структуры обороны НАТО слишком тесно интегрированы, чтобы действовать без Вашингтона.
В долгосрочной перспективе единственным возможным направлением остается быстрое и радикальное укрепление обороноспособности Европы, а также ее большая военная независимость. Слушая не только Великобританию и Францию, но и Германию, которая заявляет о необходимости готовности к десятилетиям противостояния с Россией и совершенно иному уровню военной готовности, становится ясно, что курс верен.
Важно понимать, что в крупных странах Европы вопрос обороны уже не рассматривается так, как раньше: мол, увеличим военные расходы, закупим оружие у американцев, и все останется по-прежнему в рамках оборонного сотрудничества. Макрон уже много лет говорит о стратегической автономии ЕС. Восточная Европа, напротив, традиционно выступала против этого, заявляя, что безопасность региона обеспечивают США и НАТО.
Однако в долгосрочной перспективе большая военная независимость Европы означает не только рост оборонных расходов, но и усиление военной интеграции, расширение роли Евросоюза, совместное развитие оборонных возможностей, инвестиции в космическую промышленность и спутниковые технологии, а также консолидацию военной промышленности и выделение на это средств из бюджета ЕС. Конечно, это также требует быстрого увеличения оборонных расходов государств. Этот курс необходим как для Эстонии, так и для всей Европы.