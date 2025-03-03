Госсекретарь: разумеется, Зеленский не может согласиться на «мир», продиктованный агрессором

И это в ситуации, когда единственный так называемый мирный план, о котором до сих пор говорилось, основан на логике, отвечающей исключительно интересам России: перемирие, выборы в Украине, мирные переговоры. «Мир» на условиях агрессора - это не мир, а капитуляция. Такой сценарий лишь укрепил бы Россию и другие агрессивные государства, с высокой вероятностью привел бы к исчезновению независимой Украины и стал бы экзистенциальной угрозой для Эстонии и всей Европы.

Главное отличие от минских переговоров 2014 года в том, что Европа теперь это прекрасно понимает. Тогда переговоры начались в спешке, а затем все вернулось к привычному business as usual. Сейчас же санкции только усиливаются, Украине оперативно предоставляется военная помощь, а также ясно заявлено: мирные переговоры возможны только на условиях Украины и лишь тогда, когда безопасность будет обеспечена военной силой Запада - в воздухе и на море, а в будущем и на суше. Это не просто слова: конкретные решения о поддержке уже приняли Великобритания, Дания, вскоре Норвегия, ну и, разумеется, Эстония.

Европа уже сейчас поддерживает Украину активнее, чем США, а украинская оборонная промышленность стремительно развивается. В четверг на саммите Европейского совета необходимо принять ключевые решения для всего ЕС.

Что дальше? Краткосрочный и долгосрочный прогноз