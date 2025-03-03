МНЕНИЕ Голоса в защиту ЭПЦ МП намеренно заглушаются, хотя Церковь не нарушает никаких законов

Три года назад, утром 24 февраля, я ехал из Хаапсалу в Таллинн, где встретился со знакомым, на лице которого отражалась глубокая тревога. Его близкие в этот момент как раз бежали из Украины от начавшейся войны. Для народа Украины это стало началом войны и связанных с ней тяжелейших испытаний.

Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата не раз выражала свою антивоенную позицию и активно помогала беженцам из Украины, но, к сожалению, аббревиатура МП в нашем названии стала маркером, вызывающим все большее давление на нас.

В нынешнем политическом контексте возобладал упрощенный подход, где все делится на черное и белое, и любая связь с Москвой, в том числе каноническая связь с Московским Патриархатом, автоматически воспринимается как угроза, без попытки разобраться в сути вопроса.

Наши прихожане - это местные жители, в основном русскоговорящие люди, для которых Эстония является родным домом. Это люди, родившиеся, выросшие и построившие здесь свою жизнь. Сейчас к ним присоединилось немало беженцев из Украины. И всем нам приходится сталкиваться со все возрастающим недоверием.