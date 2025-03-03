В Рийгикогу должен пройти второе чтение законопроект об изменении Закона о церквях и приходах. Епископ Тартуский Даниил, викарий Таллиннской епархии ЭПЦ МП, пишет, что остается последняя возможность выработать взвешенное решение, которое учтет как аспекты безопасности, так и принципы религиозной свободы.
МНЕНИЕ ⟩ Голоса в защиту ЭПЦ МП намеренно заглушаются, хотя Церковь не нарушает никаких законов
Три года назад, утром 24 февраля, я ехал из Хаапсалу в Таллинн, где встретился со знакомым, на лице которого отражалась глубокая тревога. Его близкие в этот момент как раз бежали из Украины от начавшейся войны. Для народа Украины это стало началом войны и связанных с ней тяжелейших испытаний.
Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата не раз выражала свою антивоенную позицию и активно помогала беженцам из Украины, но, к сожалению, аббревиатура МП в нашем названии стала маркером, вызывающим все большее давление на нас.
В нынешнем политическом контексте возобладал упрощенный подход, где все делится на черное и белое, и любая связь с Москвой, в том числе каноническая связь с Московским Патриархатом, автоматически воспринимается как угроза, без попытки разобраться в сути вопроса.
Наши прихожане - это местные жители, в основном русскоговорящие люди, для которых Эстония является родным домом. Это люди, родившиеся, выросшие и построившие здесь свою жизнь. Сейчас к ним присоединилось немало беженцев из Украины. И всем нам приходится сталкиваться со все возрастающим недоверием.
Оно проявляется как в конкретных действиях - с нами расторгли договор аренды на помещения для церковной канцелярии, страховые компании не хотят с нами работать или резко повышают цены, нас лишают возможностей получить финансовую помощь от государства, так и в символических жестах: когда мы предприняли попытку изменить название, исключив из него аббревиатуру МП, нам было отказано. В храмах мы пока можем молиться и проповедовать, но от участия в радиопередаче Hommikumõtisklus нас молчаливо отстранили.
В мае 2024 года Рийгикогу принял заявление, в котором наша Церковь и Пюхтицкий монастырь были коллективно объявлены пособниками агрессии, при этом наши разъяснения не были выслушаны, а позиция проигнорирована.
Уместно здесь привести слова президента Алара Кариса на ежегодной конференции по правам человека: «Без уважения к правам человека не может быть и безопасности. Когда мы вынуждаем отступать от прав человека, фактически отступает и безопасность». Эти слова должны побудить всех нас задуматься о том, действительно ли текущие ограничения и отношение способствуют достижению поставленных целей.
Особое беспокойство вызывает господствующее в медиапространстве одностороннее освещение деятельности нашей Церкви. В публичных дискуссиях преобладают безосновательные обвинения и суждения людей, не имеющих представления ни о реальной жизни наших приходов, ни о самой природе Церкви. Те редкие смелые голоса, которые пытались представить более взвешенную точку зрения или встать на нашу защиту, утонули в общем медийном шуме или были намеренно заглушены.
Несмотря на то, что образ нашей Церкви как в СМИ, так и в общественном пространстве носит преимущественно негативный характер, даже сейчас люди разных национальностей - русские, эстонцы, украинцы и другие - приходят и желают присоединиться именно к нашей Церкви.
Это и есть подлинная свобода вероисповедания - возможность следовать зову своего сердца в выборе духовного пути, невзирая на внешние обстоятельства. И для членов Церкви это также свобода оставаться в той Церкви, членами которой они когда-то стали через таинство Крещения.
Когда в прошлом году мы опрашивали приходы, хотели ли бы они сменить юрисдикцию, получили ответ, что все приходы хотят остаться в своей нынешней Церкви. В демократическом государстве каждый человек должен иметь право следовать своей совести и вере без вмешательства государства в это фундаментальное право.
Важно отметить, что на данный момент наша Церковь действует в полном соответствии с законодательством Эстонской Республики и в соответствии с ее конституционным порядком - мы не нарушили ни одной действующей правовой нормы. Тем не менее, если будут приняты поправки к закону о церквях и приходах, мы внезапно окажемся вне закона, притом что наша фактическая деятельность и принципы останутся неизменными. Подобный законодательный подход ставит под сомнение соблюдение принципов правового государства.
Учитывая, что законопроект об изменении Закона о церквях и приходах еще не прошел второе чтение в Рийгикогу, у нас остается последняя возможность совместно выработать взвешенное решение, которое учтет как аспекты безопасности, так и принципы религиозной свободы. Мы убеждены, что только открытый диалог и взаимопонимание способны привести к эффективным решениям, а не поспешно принятые ограничительные меры и принуждение к их исполнению.