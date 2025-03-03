Пн, 3.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Киберпреступники в Эстонии нацелились на пользователей приложения для обмена сообщениями

Перевод: Валерия Ермакова
Copy
Фото статьи
Фото: MATTHIAS BALK

Связанные с Кремлем хакерские группы атаковали пользователей приложения Signal как в Эстонии, так и в других странах мира, пытаясь получить доступ к аккаунтам людей.

Signal - это приложение для обмена сообщениями, которое, по данным Департамента государственной инфосистемы (RIA), популярно в первую очередь из-за того, что все сообщения шифруются, а о пользователях собирается только необходимая для общения информация, причем анонимно.

Департамент сообщил, что, хотя Signal остается безопасным для использования, преступники пытаются взломать аккаунты по всему миру. А именно, они пытаются воспользоваться функцией Signal, которая позволяет привязывать несколько устройств к одной учетной записи.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх