Связанные с Кремлем хакерские группы атаковали пользователей приложения Signal как в Эстонии, так и в других странах мира, пытаясь получить доступ к аккаунтам людей.
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Киберпреступники в Эстонии нацелились на пользователей приложения для обмена сообщениями
Signal - это приложение для обмена сообщениями, которое, по данным Департамента государственной инфосистемы (RIA), популярно в первую очередь из-за того, что все сообщения шифруются, а о пользователях собирается только необходимая для общения информация, причем анонимно.