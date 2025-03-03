Киберпреступники в Эстонии нацелились на пользователей приложения для обмена сообщениями

Signal - это приложение для обмена сообщениями, которое, по данным Департамента государственной инфосистемы (RIA), популярно в первую очередь из-за того, что все сообщения шифруются, а о пользователях собирается только необходимая для общения информация, причем анонимно.

Департамент сообщил, что, хотя Signal остается безопасным для использования, преступники пытаются взломать аккаунты по всему миру. А именно, они пытаются воспользоваться функцией Signal, которая позволяет привязывать несколько устройств к одной учетной записи.