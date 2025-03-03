Банк: при покупке жилья родитель может стать созаемщиком

По словам эксперта, очень часто желание приобрести жилье для ребенка поддерживается суммой, необходимой для самофинансирования. Однако есть и другие варианты, например привлечение родителя в качестве созаемщика.

«В качестве созаемщика кредит могут взять не более двух человек, например один родитель и молодой человек. Такая поддержка помогает увеличить возможности получения кредита и расширяет спектр возможностей. Важно помнить, что созаявителем может быть спутник жизни или родитель, но не дальний родственник, друг или знакомый», - указала Кикас.

Когда речь заходит о разделении ответственности, часто бытует ошибочное мнение, что главным заявителем должен быть человек с более высоким доходом. Однако это не так, поскольку кредит на покупку жилья как обязательство распределяется между двумя заявителями солидарно, и с точки зрения банка они несут равную ответственность.

Однако стоит отметить, что сумма софинансирования списывается со счёта только одного из заявителей, поэтому банк должен быть проинформирован о том, с чьего счета будет списываться финансирование.