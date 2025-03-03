Поскольку последние годы цены на недвижимость значительно выросли, молодым людям становится все труднее приобрести своё первое жилье и они, все чаще обращаются к своим родителям за поддержкой, необходимой для покупки недвижимости. Руководитель Центра кредитной компетенции Luminor Хелина Кикас рассказывает о вариантах поддержки покупки первого жилья для ребенка, сообщила в понедельник пресс-служба банка Luminor.
Банк: при покупке жилья родитель может стать созаемщиком
По словам эксперта, очень часто желание приобрести жилье для ребенка поддерживается суммой, необходимой для самофинансирования. Однако есть и другие варианты, например привлечение родителя в качестве созаемщика.
«В качестве созаемщика кредит могут взять не более двух человек, например один родитель и молодой человек. Такая поддержка помогает увеличить возможности получения кредита и расширяет спектр возможностей. Важно помнить, что созаявителем может быть спутник жизни или родитель, но не дальний родственник, друг или знакомый», - указала Кикас.
Когда речь заходит о разделении ответственности, часто бытует ошибочное мнение, что главным заявителем должен быть человек с более высоким доходом. Однако это не так, поскольку кредит на покупку жилья как обязательство распределяется между двумя заявителями солидарно, и с точки зрения банка они несут равную ответственность.
Однако стоит отметить, что сумма софинансирования списывается со счёта только одного из заявителей, поэтому банк должен быть проинформирован о том, с чьего счета будет списываться финансирование.
Покупатели жилья, у которых нет средств для покрытия полной суммы собственного финансирования, могут также рассмотреть возможность поручительства. В Эстонии, например, существует субсидируемое государством поручительство по Жилищному кредиту от KredEx (EIS), которое предназначено для молодых семей, молодых специалистов и многодетных семей и призвано уменьшить сумму, необходимую для первоначального взноса. В связи с этим может возникнуть вопрос: подходит ли частное лицо в качестве поручителя?
«Если родитель хочет поддержать своего повзрослевшего ребёнка при покупке жилья, он все равно будет рассматриваться как созаемщик, а не как поручитель. В более ранних кредитных договорах встречались и частные поручители, но в настоящее время они являются созаемщиками», - пояснила руководитель Центра кредитной компетенции Luminor.
Кроме того, при оформлении Жилищного кредита можно воспользоваться дополнительным поручительством. Недвижимость, принадлежащая заявителю или члену его семьи, рассматривается в качестве залога и может помочь удовлетворить требования по первоначальному взносу и расширить возможности кредитования.
Однако эта возможность используется все реже, говорит эксперт: «После последнего экономического кризиса банки стали более консервативно относиться к таким объектам, и если раньше в качестве залога можно было использовать практически любую недвижимость, то сейчас требования ужесточились».
Дополнительный залог также означает большую ответственность, поскольку владелец недвижимости должен учитывать, что владелец заложенного имущества все равно несет ответственность за погашение кредита. В случае неуплаты банк имеет право продать залог, чтобы покрыть остаток задолженности.
Хелина Кикас рекомендует узнать в банке о различных вариантах, прежде чем принимать решение о кредите. «Каждый банк оценивает финансовое положение заявителей в индивидуальном порядке, поэтому важно изучить различные варианты и условия. Я всегда рекомендую рассмотреть предложения разных банков, чтобы понять, предложение какого банка лучше всего соответствует вашим потребностям», - сказала она.