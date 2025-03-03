Специалист, долгое время проработавший в Департаменте авиации, утверждает, что государство не сможет получить 30 миллионов евро за самолеты обанкротившейся авиакомпании Nordica, как ранее заявлял министр инфраструктуры Владимир Свет.
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Бывший сотрудник Департамента авиации: государство не получит желаемую сумму за самолеты Nordica
В ноябре, на пресс-конференции правительства, после объявления банкротства государственной авиакомпании Nordica, Свет заявил, что принадлежащая государству компания Transpordi Varahaldus, владеющая воздушными судами, в ближайшее время начнет процесс их продажи, а также продажу других активов компании, рассчитывая получить около 30 миллионов евро.