Бывший сотрудник Департамента авиации: государство не получит желаемую сумму за самолеты Nordica

В ноябре, на пресс-конференции правительства, после объявления банкротства государственной авиакомпании Nordica, Свет заявил , что принадлежащая государству компания Transpordi Varahaldus, владеющая воздушными судами, в ближайшее время начнет процесс их продажи, а также продажу других активов компании, рассчитывая получить около 30 миллионов евро.

«Всего речь идет о семи самолетах, из которых шесть находятся в Таллинне, а один в настоящее время проходит техническое обслуживание в Словении. Я дал указание руководству Transpordi Varahaldus как можно скорее начать процесс продажи и завершить его в первом квартале следующего года, чтобы самолеты были проданы к началу лета, когда спрос на них максимальный», - заявил Свет на пресс-конференции.