В прошлую пятницу в здании школы Тootsi был подписан контракт на строительство первого участка скоростной железной дороги Rail Baltica, проходящего через уезд Пярнумаа. В интервью председатель правления Rail Baltic Estonia OÜ Анвар Салометс рассказывает, как далеко продвинулись работы по строительству железной дороги и с чем предстоит столкнуться в ближайшее время.
Глава Rail Baltic Estonia: железнодорожное сообщение откроется в 2030 году, первый участок может начать работать раньше (1)
- Как обстоят дела с Rail Baltic в уезде Пярнумаа?
- Подписание нынешнего контракта (на строительство участка Селья - Тоотси) является знаковым событием, так как означает, что основной коридор Rail Baltica достиг уезда Пярнумаа. Фактически, половина трассы уже подготовлена к строительству: подрядчики найдены и приступают к работе. На 70 километрах пути работы уже ведутся, соответствующие контракты были заключены в прошлом году.
В уезде Пярнумаа также продолжается работа над проектами в городе Пярну, в том числе над пассажирским терминалом. На первых этапах уже в этом году будут построены подъездные дороги и пешеходные тоннели.
Тендер на строительство пассажирского терминала в Пярну планируют объявить ближе к концу года, а в следующем году в районе Папинийду начнется активное строительство.
В марте-апреле этого года мы заключим крупные строительные контракты, включающие подготовку инфраструктуры на участке Тоотси - Пярну и строительство участка Пярну - Икла.
Если говорить о приоритетах, то между Тоотси и Пярну особое внимание уделят болоту Ряама, так как строительство там представляет собой крайне сложную техническую задачу. Это требует значительно больше времени, чем работы на открытых полях или по краям лесных массивов.
Что касается участка к югу от Пярну, то его планировка будет окончательно утверждена в марте (напомним, что в 2020 году план был отменен из-за недостаточной оценки воздействия на птичий заповедник Луйтемаа). Планируется, что перед прокладкой основного коридора здесь будут построены эстакады и экодукты, как это уже сделано в других уездах.
Во-первых, это позволит распределить нагрузку на строительство. Во-вторых, экодукты - важная экологическая мера, и чем раньше они будут построены, тем больше времени у местной фауны будет на адаптацию до ввода железной дороги в эксплуатацию.
- Можно ли сказать, что с Южным Пярнумаа теперь все в порядке и что весной план будет окончательно утвержден без каких-либо отмен или задержек?
- Риск оспаривания существует всегда. В отличие от предыдущего раза, когда план был обжалован несколько лет назад, сейчас основными интересами являются бизнес-интересы, связанные с лесным хозяйством и добычей полезных ископаемых. Речь идет о том, что чья-то хозяйственная деятельность может оказаться ограниченной. Есть конкретные лица с конкретными коммерческими интересами, и государство должно учитывать их при утверждении планировки.
- Есть ли владельцы, которые рассчитывали использовать эти земли, но после утверждения плана уже не смогут это сделать?
- И такие случаи встречаются. Также это касается и ведения лесного хозяйства, поскольку две недели назад правительство утвердило исключение в рамках программы Natura 2000. Для защиты определенных видов (в первую очередь глухаря) необходимо внедрить компенсационные меры, которые исключат часть лесных территорий из хозяйственного оборота.
- Если вернуться к контракту на строительство участка Селья - Тоотси, то согласно ему будет построено только земляное полотно. Кто и когда начнет укладывать рельсы?
- Уточню, что в рамках данного строительного контракта на участке Селья - Тоотси будет построено не только земляное полотно (основание железной дороги), но и все сопутствующие сооружения: эстакады, экодукты, дренажные системы, инженерные сети. На более позднем этапе будет построен верхний слой железнодорожной инфраструктуры - рельсы, шпалы и щебень. Этим займется подрядчик альянса, который будет работать на длинном участке Юлемисте - Пярну.
- Что означает «подрядчик альянса»?
- Это подрядчик, который будет выбран в рамках заключаемого этой весной строительного контракта. Данный контракт охватывает подготовку инфраструктуры на участке Тоотси - Пярну и укладку рельсов на участке Юлемисте - Пярну. Оптимально строить железную дорогу длинными участками, а не фрагментами.
- Можно ли одновременно вести работы по основанию и верхнему слою? Или одно должно быть завершено до начала другого?
- Оптимально нужно завершить несколько десятков километров основания, чтобы затем рационально приступить к укладке рельсов и верхнего слоя.
- Железная дорога будет проходить через лесные массивы, и процесс ее строительства может остаться незаметным для людей. Когда начнется строительство железнодорожных станций?
- В рамках строительства участка Селья - Тоотси также будут построены инфраструктурные объекты станций Кайсма и Тоотси - подъездные пути, платформы, пешеходные переходы. В течение ближайших трех лет эти объекты уже приобретут видимые очертания. Однако здания вокзалов и парковки будут построены на последнем этапе, ближе к моменту, когда пассажиры смогут начать пользоваться железной дорогой. В период 2029–2030 годов будут завершены все работы по сооружению станций и прилегающих территорий.
- Будет ли железная дорога продолжена от латвийской границы?
- Да, можно быть уверенным в этом. Я всегда объясняю это так: сценарий, при котором кто-то из стран Балтии вдруг «бросает проект», попросту не существует. Вопрос только в том, насколько быстро наши партнеры смогут организовать свою работу и процесс принятия решений на том же уровне, что и в Эстонии, чтобы мы смогли завершить проект к 2030 году.
- Сначала будет только одна железнодорожная колея?
- На первом этапе Rail Baltica будет построена с одной колеей, но с промежуточными станциями, где поезда смогут разъезжаться. Это важно, чтобы избежать узких мест и обеспечить бесперебойное движение как пассажирских, так и грузовых составов.
Вторую колею на отдельных участках можно будет проложить при необходимости, в зависимости от растущего спроса.
- Когда можно будет доехать поездом из Пярну в Таллинн и в Берлин?
- Согласно плану, международное сообщение по Rail Baltica должно быть открыто в декабре 2030 года. Мы пока рассматриваем проект в целом, а не отдельно участок Таллинн - Пярну.
Однако, если владелец проекта примет решение о более раннем открытии этого направления, технически это возможно. Пока конечный срок для пассажирского сообщения как внутри страны, так и с соседними государствами - декабрь 2030 года. Но если поступит отдельный запрос, то участок Юлемисте - Пярну можно будет запустить чуть раньше.
Строительство участка Селья - Тоотси начнется не раньше осени
По словам члена правления Tariston AS Арго Котсара, компании, которая будет строить 15-километровый участок Селья - Тоотси, особых сложностей на этом отрезке нет. Он отмечает, что его компания также работает на участке Rail Baltica в Рапламаа, который проходит через болота, а Селья - Тоотси в сравнении технически гораздо проще.
Стоит отметить, что участок Селья - Тоотси начинается недалеко от деревни Селья в Рапламаа, то есть от границы уезда Пярнумаа, и заканчивается перед Тоотси. Селья не следует путать с одноименной деревней возле Тори.
По словам Котсара, строительство начнется с расчистки территории, то есть срубки леса на необходимых участках. Затем будут проведены земляные работы - выемка грунта и подготовка насыпи.
«Если объяснять простыми словами, то будет вырыта траншея, которая затем заполнится материалом с высокой несущей способностью», - поясняет Коцар.
Компания Tariston не будет укладывать шпалы в рамках данного контракта, но на протяжении 15 километров трассы построит два эстакадных моста и три экодукта для животных. Также начнется строительство железнодорожной станции Кайсма, в том числе пешеходного тоннеля.
По словам Котсара, первые месяцы после подписания контракта уйдут на проектирование. Исходя из опыта, он прогнозирует, что физические работы на объекте начнутся ближе к концу лета - началу осени.
Что касается поставки строительных материалов и маршрутов грузовиков, то на данный момент эта информация еще не определена. Однако местных жителей заранее уведомят о маршрутах тяжелой техники, так как это прописано в контракте.
Котсар рассчитывает, что схема транспортировки материалов будет окончательно определена во второй половине лета. «Лето пройдет спокойно, мы никого не будем беспокоить», - заверил он.