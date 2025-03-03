Во-первых, это позволит распределить нагрузку на строительство. Во-вторых, экодукты - важная экологическая мера, и чем раньше они будут построены, тем больше времени у местной фауны будет на адаптацию до ввода железной дороги в эксплуатацию.

- Можно ли сказать, что с Южным Пярнумаа теперь все в порядке и что весной план будет окончательно утвержден без каких-либо отмен или задержек?

- Риск оспаривания существует всегда. В отличие от предыдущего раза, когда план был обжалован несколько лет назад, сейчас основными интересами являются бизнес-интересы, связанные с лесным хозяйством и добычей полезных ископаемых. Речь идет о том, что чья-то хозяйственная деятельность может оказаться ограниченной. Есть конкретные лица с конкретными коммерческими интересами, и государство должно учитывать их при утверждении планировки.

- Есть ли владельцы, которые рассчитывали использовать эти земли, но после утверждения плана уже не смогут это сделать?

- И такие случаи встречаются. Также это касается и ведения лесного хозяйства, поскольку две недели назад правительство утвердило исключение в рамках программы Natura 2000. Для защиты определенных видов (в первую очередь глухаря) необходимо внедрить компенсационные меры, которые исключат часть лесных территорий из хозяйственного оборота.

- Если вернуться к контракту на строительство участка Селья - Тоотси, то согласно ему будет построено только земляное полотно. Кто и когда начнет укладывать рельсы?