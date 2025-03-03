Департамент транспорта предупреждает, что ночью на дорогах местами может быть скользко.
Ночью на дорогах местами может быть скользко
Во второй половине дня поверхность главных и второстепенных дорог сухая или слегка влажная, условия благоприятные. Температура плюсовая, ветер порывами до 15 м/с.
Вечером ожидается переменная облачность, в восточных уездах преимущественно облачная погода. На севере и востоке страны по многим регионам пройдут небольшие дожди.
Ночью температура воздуха 0-4 градуса тепла, температура на поверхности дорог в Харьюмаа и Ляэнемаа, на севере Пярнумаа и местами в Ляэне-Вирумаа упадет до 0-2 градусов мороза. В этих регионах на мокрых дорогах возрастет вероятность гололедицы.