Ночью на дорогах может быть скользко

Во второй половине дня поверхность главных и второстепенных дорог сухая или слегка влажная, условия благоприятные. Температура плюсовая, ветер порывами до 15 м/с.

Вечером ожидается переменная облачность, в восточных уездах преимущественно облачная погода. На севере и востоке страны по многим регионам пройдут небольшие дожди.

Ночью температура воздуха 0-4 градуса тепла, температура на поверхности дорог в Харьюмаа и Ляэнемаа, на севере Пярнумаа и местами в Ляэне-Вирумаа упадет до 0-2 градусов мороза. В этих регионах на мокрых дорогах возрастет вероятность гололедицы.