В Финляндии мужчина с неонацистским прошлым признан виновным в двух покушениях на убийство подростков иностранного происхождения

В июне прошлого года Лямся напал с ножом на 12-летнего подростка иностранного происхождения в торговом центре в Оулу. Нападение не было смертельным. После этого мужчину заподозрили в попытке нападения на 14-летнего подростка иностранного происхождения, однако ребенку удалось сбежать.

Сторона обвинения заявила, что у Лямся были расистские мотивы, и его действия были хорошо продуманными. Лямся опроверг эти обвинения. По его словам, это было спонтанное решение.

Мужчину признали виновным, но оставили без наказания, так как суд признал его невменяемым. Лямся отправили на принудительное психиатрическое лечение.

Также его приговорили к выплате 12-летнему жертве нападения компенсации в почти 17 000 евро. 14-летний ребенок получит около 6500 евро в качестве компенсации.

Мужчина был признан виновным также в незаконных угрозах. Лямся обязан выплатить 1000 евро в качестве компенсации охраннику торгового центра Valkea.