Технические неполадки в Eesti Loto: компания извинилась за неудобства

«К сожалению, во время тестирования эти ошибки не были выявлены. Наш технический партнер приносит извинения за возникшие трудности, и мы совместно прилагаем все усилия для оперативного устранения неполадок и обеспечения плавной работы системы», - заявила глава Eesti Loto Трийн Аган.

Компания Eesti Loto приносит извинения всем, кто в последние дни столкнулся с трудностями при покупке лотерейных билетов онлайн. В настоящее время билеты можно приобрести в розничных точках продаж. Возможность игры через M-loto сохраняется, но только для тех, кто уже является пользователем этой системы.

«Хотим заверить, что деньги, находящиеся в электронном кошельке, остаются в безопасности, однако в данный момент их невозможно отобразить на сайте или использовать для покупки билетов», - пояснила Аган.

Она также добавила, что все запланированные розыгрыши состоятся в обычном режиме. Как только веб-платформа будет восстановлена, все данные о билетах и результатах розыгрышей снова станут доступны онлайн.