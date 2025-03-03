Глава Пентагона приказал приостановить кибератаки против России

Приостановленные кибератаки не настолько агрессивны, чтобы их можно было оценивать как акт войны, пояснили WP чиновники.

К примеру, речь может идти о разоблачении или отключении вредоносных программ, обнаруженных в российских сетях, до того, как их используют против США; блокировке доступа хакеров к серверам, которые они могут готовить для своих атак; или нарушении работы сайта, продвигающего антиамериканскую пропаганду.

Как рассказали NYT и WP бывшие чиновники Пентагона, приказы приостановить военные операции во время деликатных дипломатических переговоров - это обычная практика.

«Я часто наблюдал, как во время каких-либо переговоров с другой страной, в особенности если мы рассматриваем ее как противника, мы останавливаем операции, учения и даже иногда отменяем публичные выступления, - пояснил WP бывший замглавы Киберкомандования США, генерал-лейтенант Чарли Мур. - Это вполне нормально - приостановить любые действия, которые могут в теории нарушить ход переговоров».

Переговоры между Россией и США - первые с начала полномасштабной войны в Украине - прошли 18 февраля в Саудовской Аравии. Делегации возглавляли министры иностранных дел обеих стран, Сергей Лавров с российской стороны и Марко Рубио - с американской.

Помимо работы посольств в Москве и Вашингтоне и создании команд для обсуждения возможной мирной сделки в Украине, дипломаты также говорили о подготовке встречи президентов России и США. Однако пока даты переговоров Трампа с Владимиром Путиным нет.

Американская и российская делегации за столом переговоров в Эр-Рияде. Фото: Reuters