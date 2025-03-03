airBaltic назвала семь самых популярных весенних пунктов назначения из Риги

В авиакомпании указали, что эти пункты назначения становятся все более популярными как для отдыха, так и для нужд бизнеса.

airBaltic из Риги обеспечивает до трех рейсов в день в Амстердам, до двух рейсов в день в Лондон и Вену, пять рейсов в неделю в Барселону, три рейса в неделю в Малагу и два рейса в неделю в Аликанте и Тиват.

Как сообщалось, в 2023 году airBaltic перевезла 4,536 млн пассажиров, что на 35,7% больше 2022 года, и совершила 44 100 полетов, что на 18,3% больше.

Аудированный оборот airBaltic в 2023 году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше 2022 года, прибыль - 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 - 2,03%. 30 августа 2024 года правительство Латвии согласилось, что после IPO airBaltic государство должно сохранить не менее 25% плюс одна акция в капитале компании.