«У Финляндии, откровенно говоря, есть средства и возможности отправить один или два батальона в Украину даже в целях устрашения, а не только для операции по урегулированию кризиса. Если финские политики утверждают обратное, то они либо не понимают нашу обороноспособность, либо дипломатично лгут», - сказал Салониус-Пастернак в утренней программе Yle.

Пастернак оценил ситуацию после воскресного вечернего саммита в Лондоне, где европейские лидеры рассматривали меры по оказанию помощи Украине. Одной из мер было бы военное обеспечение безопасности Украины со стороны европейских стран после возможного заключения мирного соглашения.

На данный момент это лишь предложение, и ничего конкретного еще не решено.

Эксперт выражает недовольство тем, что руководство Финляндии, противоречит самому себе.

«Сначала рассказываем всем в США и Европе, какие мы хорошие, и какая у нас сильная национальная оборона. А потом выясняется, что вся эта оборона рухнет из-за того, что здесь не будет тысячи солдат, которых всегда можно вернуть в Финляндию, если начнется более широкая война», - добавляет Салониус-Пастернак.