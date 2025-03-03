Словесная перепалка между Каллас и Осиновским: «У меня нет желания без конца говорить о бумаге, которая так тебе дорога»

Пост мэра Таллинна Евгения Осиновского (Социал-демократическая партия) в соцсетях о создании новых классов в столичных школах вызвал острую дискуссию с министром образования Кристиной Каллас («Ээсти 200»). Министр эмоционально отреагировала на то, что Осиновский реализует меры, прописанные в образовательном соглашении, под которым он сам отказался ставить подпись.
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Осиновский заявил, что в течение девяти лет в столичных школах все классы основной школы приведут к нормальному размеру. Для этого потребуется открыть около десяти дополнительных классов и в дальнейшем построить новые школы. «Мы планируем открыть три новых школы в ближайшие четыре года», - написал Осиновский в соцсетях.