Словесная перепалка между Каллас и Осиновским: «У меня нет желания без конца говорить о бумаге, которая так тебе дорога»

Осиновский заявил, что в течение девяти лет в столичных школах все классы основной школы приведут к нормальному размеру. Для этого потребуется открыть около десяти дополнительных классов и в дальнейшем построить новые школы. «Мы планируем открыть три новых школы в ближайшие четыре года», - написал Осиновский в соцсетях.