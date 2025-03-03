При пожаре погибла 84-летняя женщина

Рядом с очагом возгорания - кроватью - были обнаружены сгоревшие спички и коробок. Пожарные потушили огонь, проветрили подъезд и проверили другие квартиры. В квартире не было исправного дымового датчика.

Руководитель бюро надзора за безопасностью Ляэнеского спасательного центра Индрек Лаанепыд отметил, что в последние годы случаи гибели в пожаре чаще всего происходят с одинокими пожилыми людьми.

«Самостоятельность пожилых людей ограничена. Несмотря на наличие круга поддержки, обеспечивающего им необходимые условия для жизни, круглосуточный контроль за ними невозможен. Именно в такие моменты происходят события, приводящие к трагедии», - пояснил он.

С начала года в Эстонии в пожарах погибли пять человек, двое из них - в Пярнумаа.

Спасательный департамент напоминает, что для своевременного обнаружения возгорания в каждом доме должен быть исправный дымовой датчик, обязательный в Эстонии с 2009 года. Устройство помогает выявить пожар на ранней стадии и дает возможность вовремя и безопасно покинуть здание. Чтобы проверить работоспособность датчика, необходимо нажать кнопку теста - после этого должен прозвучать сигнал тревоги. В случае необходимости следует незамедлительно заменить батарейку, а датчик вернуть на место.