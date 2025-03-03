Сегодня в 18:29 в Центр тревоги сообщили о задымлении в подъезде пятиэтажного жилого дома на улице Кирси в Пярну.
Своевременный звонок в Центр тревоги: спасатели вынесли пострадавшего из горящей квартиры
Дежурный пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Мерилин Ааслайд сообщила, что жители дома эвакуировались самостоятельно.
Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь горящей квартиры и вынесли пострадавшего, которого передали бригаде скорой помощи.
Пожар был потушен, спасатели проветрили подъезд и проверили другие квартиры.
Причина возгорания пока неизвестна. По предварительным данным, в квартире не было работающего дымового датчика.