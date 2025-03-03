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Своевременный звонок в Центр тревоги: спасатели вынесли пострадавшего из горящей квартиры

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Спасатели. Фото иллюстративное.
Спасатели. Фото иллюстративное. Фото: Mailiis Ollino

Сегодня в 18:29 в Центр тревоги сообщили о задымлении в подъезде пятиэтажного жилого дома на улице Кирси в Пярну.

Дежурный пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Мерилин Ааслайд сообщила, что жители дома эвакуировались самостоятельно.

Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь горящей квартиры и вынесли пострадавшего, которого передали бригаде скорой помощи.

Пожар был потушен, спасатели проветрили подъезд и проверили другие квартиры.

Причина возгорания пока неизвестна. По предварительным данным, в квартире не было работающего дымового датчика.

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