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Почему страны Балтии не позвали на саммит в Лондоне?

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Беседа премьер-министра Великобритании Кира Стармера и лидеров стран Балтии в воскресенье.
Беседа премьер-министра Великобритании Кира Стармера и лидеров стран Балтии в воскресенье. Фото: Briti peaministri büroo

Хотя исключение стран Балтии из круга обсуждений большинства европейских государств - и уже второй раз за несколько недель - беспокоит эстонских внешнеполитических деятелей, это не воспринимается как трагедия.

В середине февраля, на фоне начала переговоров между США и Россией, в Париже состоялась неформальная встреча лидеров Франции, Германии, Великобритании, Польши, Дании, Нидерландов, Испании, Италии и Европейского союза (ЕС), а также генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Прошедшая в прошлую пятницу жесткая встреча в Овальном кабинете Белого дома, где президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс подвергли критике президента Украины Владимира Зеленского, стала причиной новой экстренной встречи европейских лидеров - на этот раз в Лондоне.

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