Хотя исключение стран Балтии из круга обсуждений большинства европейских государств - и уже второй раз за несколько недель - беспокоит эстонских внешнеполитических деятелей, это не воспринимается как трагедия.
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Почему страны Балтии не позвали на саммит в Лондоне?
В середине февраля, на фоне начала переговоров между США и Россией, в Париже состоялась неформальная встреча лидеров Франции, Германии, Великобритании, Польши, Дании, Нидерландов, Испании, Италии и Европейского союза (ЕС), а также генерального секретаря НАТО Марка Рютте.