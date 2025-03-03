Что говорят о перспективах переговоров с Зеленским в США, Европе и России

Кошельки и терпение американцев не бесконечны, как и запасы вооружения США, сказал Уолтц, а альтернативы сделке с Трампом, которые исходят от демократов и других мировых лидеров, - это продолжать «мясорубку» в стиле Первой мировой войны.

При этом Уолтц ушел от прямого ответа на вопрос о том, считает ли Трамп, что Путин готов к миру.

«Это все нужно проверить, но чего у нас сейчас нет - так это готовности Зеленского предпринять необходимые шаги», - сказал он.

Вторит ему и директор Национальной разведки США Талси Габбард. «Президент Трамп понимает, что эту войну надо закончить как можно скорее после трех кровопролитных лет, и он доказал, что он - единственный человек, способный достичь этого», - сказала она в эфире все того же Fox News.

Но у Зеленского, полагает Габбард, «другая цель на уме». «Он сказал, что хочет закончить войну, но он, судя по всему, примет только такой конец войны, который в его глазах будет победой Украины, даже если ценой этого будет вероятность Третьей Мировой или даже атомной войны», - сказала она.

Линдси Грэм на пресс-конференции. Фото: Getty Images

Реакция Кремля почти слово в слово повторяет заявления назначенных Трампом американских чиновников.