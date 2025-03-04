Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

«Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет больше терпеть этого! Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США. Наверное, это не лучшее заявление в плане демонстрации силы против России. О чем они думают?» - написал Трамп.

После словесной перепалки в Белом доме 28 февраля Трамп уже говорил, что «Зеленский не готов к миру, если Америка в деле, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах». «Он может вернуться, когда будет готов к миру», - заявил тогда республиканец.

Зеленский: Нам нужно остановить войну и гарантировать безопасность

После поста Трампа Зеленский написал в своих соцсетях, что «очень важно, чтобы мы постарались сделать нашу дипломатию по-настоящему содержательной, чтобы как можно скорее положить конец этой войне».

«Нам нужен настоящий мир, и украинцы хотят его больше всего, потому что война разрушает наши города и села. Мы теряем наших людей. Нам нужно остановить войну и гарантировать безопасность. Мы работаем вместе с Америкой и нашими европейскими партнерами и очень надеемся на поддержку США на пути к миру. Мир нужен как можно скорее», - написал президент Украины.