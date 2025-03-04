Безработица в Эстонии продолжает расти: жителям одного уезда приходится тяжелее всего

По состоянию на 2 марта, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 51 474 человека – примерно на 55 больше, чем неделей ранее.

Уровень зарегистрированной безработицы равен 7,3% от экономически активного населения.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он равен 12,1% (7528 человек).

По оценке Банка Эстонии, по итогам 2025 года уровень безработицы останется на отметке 7,3%.