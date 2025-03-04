Правление эстонской компании JMV Eesti, которая годами ввозила люксовые автомобили из Чехии по выгодным ценам, за два месяца полностью распалось, пишет dv.ee.
Компания, массово ввозившая в Эстонию машины с чешскими номерами, осталась без правления
Изменения начали происходить после того, как 21 февраля Таллиннский административный суд отклонил апелляцию чешской компании JMV Real Estate s.r.o. на решение Налогово-таможенного департамента, согласно которому у компании возникло обязательство по уплате налога с оборота в Эстонии уже в июне 2020 года.
На следующий день после этого правление JMV Eesti покинул Вирго Вейман.
Третий член правления, Мадис Ныулик, покинул правление эстонской компании еще в прошлом месяце, раньше Вирго Веймана.
Причины, по которым Вейман и Ныулик отказались от управления компанией, остаются неясными, так как ни один из них не согласился прокомментировать ситуацию.
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