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Компания, массово ввозившая в Эстонию машины с чешскими номерами, осталась без правления

Редактор: rus.postimees.ee
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Автовоз иллюстративный.
Автовоз иллюстративный. Фото: Erik Prozes

Правление эстонской компании JMV Eesti, которая годами ввозила люксовые автомобили из Чехии по выгодным ценам, за два месяца полностью распалось, пишет dv.ee.

Изменения начали происходить после того, как 21 февраля Таллиннский административный суд отклонил апелляцию чешской компании JMV Real Estate s.r.o. на решение Налогово-таможенного департамента, согласно которому у компании возникло обязательство по уплате налога с оборота в Эстонии уже в июне 2020 года.

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На следующий день после этого правление JMV Eesti покинул Вирго Вейман.

Третий член правления, Мадис Ныулик, покинул правление эстонской компании еще в прошлом месяце, раньше Вирго Веймана.

Причины, по которым Вейман и Ныулик отказались от управления компанией, остаются неясными, так как ни один из них не согласился прокомментировать ситуацию.

Читайте подробнее на dv.ee.

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