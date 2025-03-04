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Видео Переживший жуткое падение французский лыжник: я практически умер

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Сиприен Сарразен.
Сиприен Сарразен. Фото: CHRISTOPHE SIMON

Французский горнолыжник Сиприен Сарразен, который в конце прошлого года тяжело упал в итальянском Бормио, впервые после несчастного случая высказался публично.

Сарразен упал 27 декабря во время этапа Кубка мира по скоростному спуску, ударившись, падая с большой высоты, спиной и головой о ледяной склон. У него диагностировали кровоизлияние в мозг, и ему потребовалась экстренная операция. Также спортсмена ввели в искусственную кому.

Примерно три месяца спустя он рассказал о своем опыте. «Я был практически мертв», – цитирует его слова австрийское издание Kronen Zeitung.

«Находясь в коме в течение пяти дней, я был в сознании, но мозг этого не фиксировал. И это хорошо, потому что благодаря этому у меня нет посттравматического стрессового расстройства», – отметил Сарразен.

30-летний горнолыжник отметил, что столь быстрое восстановление – это небольшое чудо.

«Чувствую себя действительно хорошо, выздоровление идет быстрее, чем ожидалось. Однако в глазах все еще двоится, но с каждым днем становится лучше. Также ощущаю боль в колене и спине», – добавил он.

Одной из целей Сарразена является возвращение в горнолыжный спорт, однако он не уверен, будет ли выступать на соревнованиях.

«Снова встать на лыжи? Да. А как спортсмен? Не знаю», – размышляет он.

До падения Сарразен входил в число самых быстрых горнолыжников мира. В прошлом сезоне он одержал четыре победы на этапах Кубка мира – в Бормио, Венгене и дважды в Кицбюэле.

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