В Эстонии отвечающие за безопасность министры одновременно ушли в отпуск

Одновременный отпуск нескольких ключевых министров в критический с точки зрения политики безопасности период вызвал вопросы и критику в обществе.

Премьер-министр Кристьян Михал находится в отпуске с 28 февраля по 5 марта, министр обороны Ханно Певкур - с 1 по 4 марта, а министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс - с 1 по 10 марта.