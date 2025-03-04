На прошлой и текущей неделе одновременно находились в отпуске члены правительства, отвечающие за безопасность государства: премьер-министр Кристьян Михал (Партия реформ), его однопартиец, министр обороны Ханно Певкур и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДП), пишет Rus.ERR.
В Эстонии отвечающие за безопасность министры одновременно ушли в отпуск
Одновременный отпуск нескольких ключевых министров в критический с точки зрения политики безопасности период вызвал вопросы и критику в обществе.
Премьер-министр Кристьян Михал находится в отпуске с 28 февраля по 5 марта, министр обороны Ханно Певкур - с 1 по 4 марта, а министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс - с 1 по 10 марта.
Ляэнеметса временно замещает его коллега по Социал-демократической партии, министр здравоохранения Рийна Сиккут.
Премьер-министра и министра обороны сейчас замещает министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ).