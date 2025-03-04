На прошлой неделе в опубликованном Postimees рейтинге эстонских школ лучшей в Вильяндимаа оказалась Вильяндиская гимназия, занявшая 32-е место. Ученики школы показали хорошие результаты, за исключением более низких баллов по английскому языку. Однако, после более детального изучения итогов выяснилось, что уровень владения иностранным языком у выпускников гимназии даже выше, чем это можно судить по их результатам госэкзамена.
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Результаты госэкзамена не отражают реальный уровень английского у молодежи
«В прошлом году 100 из 170 наших учеников сдавали Кембриджский экзамен по английскому языку, и почти все они достигли уровня C», - отметил директор Вильяндиской гимназии Юхан-Март Салумяэ.