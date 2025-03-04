Накануне были опубликованы посевные корзины жеребьевки группового этапа мужского чемпионата Европы по баскетболу 2025 года. Эстония получила пятый посев.
Официально ⟩ Стало известно, с кем Эстония не сыграет в групповом этапе чемпионата Европы по баскетболу
Всего в жеребьевке шесть подгрупп, составленных на основе рейтинга ФИБА. Итоговые матчи квалификации не повлияли на позицию Эстонии – команда остается на 43-м месте в рейтинге.
Жеребьевка состоится 27 марта в Риге. 24 команды будут распределены по шести группам, в каждой из которых окажутся представители всех посевных корзин.
Кроме того, страны-организаторы - Латвия, Финляндия, Польша и Кипр - имели право выбрать команду, которая сыграет в их группе.
Латвия, принимающая матчи группы A, выбрала Эстонию. Поскольку латвийская сборная находится во 2-й корзине, а эстонская — в 5-й, остальные соперники по группе A будут определены из 1-й, 3-й, 4-й и 6-й корзин.
Посевные корзины:
1-я корзина: Сербия, Германия, Франция, Испания
2-я корзина: Латвия, Литва, Словения, Греция
3-я корзина: Италия, Черногория, Польша, Чехия
4-я корзина: Финляндия, Грузия, Турция, Израиль
5-я корзина: Бельгия, Босния и Герцеговина, Эстония, Великобритания
6-я корзина: Швеция, Исландия, Португалия, Кипр
Таким образом, на финальном турнире Эстония не сможет попасть в одну группу с Бельгией, Боснией и Герцеговиной и Великобританией (все находятся в 5-й корзине), а также с Литвой, Словенией и Грецией (2-я корзина).
Кроме того, исключены Кипр, Польша и Финляндия, поскольку они принимают матчи других групп.
Чемпионат Европы по баскетболу пройдет с 27 августа по 14 сентября.
Матчи группового этапа примут Лимасол (Кипр), Тампере (Финляндия), Катовице (Польша) и Рига (Латвия). Все игры плей-офф также состоятся в Латвии.