Официально Стало известно, с кем Эстония не сыграет в групповом этапе чемпионата Европы по баскетболу

Всего в жеребьевке шесть подгрупп, составленных на основе рейтинга ФИБА. Итоговые матчи квалификации не повлияли на позицию Эстонии – команда остается на 43-м месте в рейтинге.

Жеребьевка состоится 27 марта в Риге. 24 команды будут распределены по шести группам, в каждой из которых окажутся представители всех посевных корзин.

Кроме того, страны-организаторы - Латвия, Финляндия, Польша и Кипр - имели право выбрать команду, которая сыграет в их группе.

Латвия, принимающая матчи группы A, выбрала Эстонию. Поскольку латвийская сборная находится во 2-й корзине, а эстонская — в 5-й, остальные соперники по группе A будут определены из 1-й, 3-й, 4-й и 6-й корзин.

Посевные корзины: 1-я корзина: Сербия, Германия, Франция, Испания 2-я корзина: Латвия, Литва, Словения, Греция 3-я корзина: Италия, Черногория, Польша, Чехия 4-я корзина: Финляндия, Грузия, Турция, Израиль 5-я корзина: Бельгия, Босния и Герцеговина, Эстония, Великобритания 6-я корзина: Швеция, Исландия, Португалия, Кипр

Таким образом, на финальном турнире Эстония не сможет попасть в одну группу с Бельгией, Боснией и Герцеговиной и Великобританией (все находятся в 5-й корзине), а также с Литвой, Словенией и Грецией (2-я корзина).

Кроме того, исключены Кипр, Польша и Финляндия, поскольку они принимают матчи других групп.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдет с 27 августа по 14 сентября.

Матчи группового этапа примут Лимасол (Кипр), Тампере (Финляндия), Катовице (Польша) и Рига (Латвия). Все игры плей-офф также состоятся в Латвии.

