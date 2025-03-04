По словам руководителя представительств Toyota Elke Mustamäe и Mustakivi Райдо Розенфельда, статистика первичной регистрации новых транспортных средств категорий M1+N1 за февраль показывает, что автомобильный рынок Эстонии еще не восстановился после декабрьского всплеска покупок.

«Если в январе рынок сократился на 66,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то в феврале спад составил 55,3%. Тенденция хоть и положительная, но падение по-прежнему остается значительным», - оценивает Розенфельд.

По его словам, после введения автомобильного налога и на фоне падения авторынка стали появляться все более агрессивные маркетинговые кампании, что ставит покупателей в еще более выгодное положение, чем в конце прошлого года.

«Некоторые модели, купленные в конце прошлого года, сейчас можно приобрести по более выгодной цене, даже с учетом автомобильного налога», - отмечает Розенфельд. - Это свидетельствует о том, что рынок адаптируется к снижению спроса, предлагая более привлекательные скидки».

Хотя в первые два месяца года наблюдался спад, дилеры рассматривают его как начало медленного восстановления. «Восстановление рынка займет время, но ряд положительных сигналов вселяет надежду у продавцов, что весенние месяцы принесут более активный период продаж», - говорит он.

Прогноз на март: самый активный месяц продаж в году

В Elke прогнозируют, что март станет самым активным месяцем продаж в году, поскольку клиенты снова возвращаются в автосалоны, а также запускаются многочисленные акции, предлагающие привлекательные условия покупки и лизинга.

«По объемам заказов видно, что активность действительно восстановится к весне и началу лета, то есть ко второму кварталу», - считает Розенфельд.

Согласно статистике регистрации новых автомобилей категорий M1+N1, опубликованной Транспортным департаментом за февраль, гибридные автомобили остаются самыми популярными - 386 зарегистрированных единиц. На втором месте - дизельные автомобили (211), на третьем - бензиновые (138), а электрических автомобилей было зарегистрировано 61.

Десять самых популярных моделей в феврале по уровню покупательской активности: Toyota Corolla, Škoda Octavia, Toyota RAV4, Dacia Sandero, Toyota Hilux, Škoda Kodiaq, Peugeot 5008, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Nissan Qashqai.