Неожиданное увольнение учителя окутано завесой тайны

Неделю назад волостное собрание Отепя направило запрос в волостную управу и местную гимназию, чтобы выяснить, правда ли, 39-летний образовательный технолог школы Сильвер Пик, которого уволили в прошлом месяце без предупреждения, вел себя с некоторыми учениками неподобающим образом, что можно расценивать как недопустимое злоупотребление.