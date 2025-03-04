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Неожиданное увольнение учителя окутано завесой тайны

Перевод: Валерия Ермакова
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В прошлом месяце гимназия Отепя прекратила трудовые отношения с Сильвером Пиком, работавшим в школе образовательным технологом.
В прошлом месяце гимназия Отепя прекратила трудовые отношения с Сильвером Пиком, работавшим в школе образовательным технологом. Фото: Arvo Meeks

Неделю назад волостное собрание Отепя направило запрос в волостную управу и местную гимназию, чтобы выяснить, правда ли, 39-летний образовательный технолог школы Сильвер Пик, которого уволили в прошлом месяце без предупреждения, вел себя с некоторыми учениками неподобающим образом, что можно расценивать как недопустимое злоупотребление.

В запросе, направленном председателем ревизионной комиссии волостного собрания Маре Райд (EKRE), среди прочего содержался вопрос о том, не было ли завершение трудового договора попыткой скрыть истинные причины увольнения Пика.

После заседаний в понедельник, включая внеочередной педагогический совет, начавшийся в три часа дня, директор гимназии Майре Мурумаа неоднократно заявляла Postimees, что, к сожалению, не может комментировать причины увольнения Пика.

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