Каждый второй человек с ожирением сталкивается с дискриминацией в повседневной жизни

Исследование показало, что 32% жителей Эстонии считают, что люди с ожирением сами виноваты в своей ситуации, а 50% полагают, что одной из основных причин ожирения является лень и комфортный образ жизни.

При этом 37% опрошенных признали, что замечали в обществе дискриминацию и негативное отношение к людям с избыточным весом. Более половины людей с ожирением (51%) заявили, что сталкиваются с плохим или несправедливым отношением к себе из-за веса в повседневной жизни, из них 13% сталкиваются с этим постоянно.

Руководитель Novo Nordisk Eesti Койт Арро отметил, что в обществе широко распространено убеждение, что ожирение - это исключительно вина самого человека.

«Говоря прямо: если ты имеешь избыточный вес, значит, у тебя недостаточно силы воли - нужно просто меньше есть и больше двигаться. Если бы все было так просто, у нас не было бы более половины жителей страны с избыточным весом и каждого пятого - с ожирением, - сказал Арро. - Ожирение - это растущая проблема общественного здоровья. Чтобы решить ее, мы должны сначала признать, что это заболевание, а люди, страдающие ожирением, нуждаются в понимании и научно обоснованной поддержке».