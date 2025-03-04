Согласно исследованию Norstat Eesti, более половины людей с ожирением регулярно сталкиваются с предвзятым или несправедливым отношением из-за своего веса в повседневной жизни.
Каждый второй человек с ожирением сталкивается с дискриминацией в повседневной жизни
Исследование показало, что 32% жителей Эстонии считают, что люди с ожирением сами виноваты в своей ситуации, а 50% полагают, что одной из основных причин ожирения является лень и комфортный образ жизни.
При этом 37% опрошенных признали, что замечали в обществе дискриминацию и негативное отношение к людям с избыточным весом. Более половины людей с ожирением (51%) заявили, что сталкиваются с плохим или несправедливым отношением к себе из-за веса в повседневной жизни, из них 13% сталкиваются с этим постоянно.
Руководитель Novo Nordisk Eesti Койт Арро отметил, что в обществе широко распространено убеждение, что ожирение - это исключительно вина самого человека.
«Говоря прямо: если ты имеешь избыточный вес, значит, у тебя недостаточно силы воли - нужно просто меньше есть и больше двигаться. Если бы все было так просто, у нас не было бы более половины жителей страны с избыточным весом и каждого пятого - с ожирением, - сказал Арро. - Ожирение - это растущая проблема общественного здоровья. Чтобы решить ее, мы должны сначала признать, что это заболевание, а люди, страдающие ожирением, нуждаются в понимании и научно обоснованной поддержке».
Комик и преподаватель Александр Попов, имеющий личный опыт борьбы с лишним весом, сравнивает отношение к массе тела с отношением к мнению: «Оно есть у всех! И все хотят что-то об этом сказать. Особенно о том, сколько должны весить другие», - отметил Попов.
В марте стартует социальная кампания «Поговорим об очевидном», которая направлена на разрушение мифов и заблуждений, связанных с массой тела.
Ожирение - это хроническое заболевание, которое является фактором риска для множества других проблем со здоровьем и болезней, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет, бесплодие, рак, а также депрессию. Это растущая проблема общественного здоровья, и одной из ее составляющих являются предубеждения и стереотипы, связанные с лишним весом.
Ежегодно в Эстонии избыточный вес и ожирение становятся причиной около 650 преждевременных смертей. Более 60% взрослых жителей Эстонии имеют избыточный вес, а каждый пятый взрослый - страдает ожирением.
Согласно данным Института развития здоровья, расходы на лечение заболеваний, связанных с избыточным весом, в Эстонии составляют около 107 миллионов евро в год, а общие затраты оцениваются примерно в 125 миллионов евро ежегодно.