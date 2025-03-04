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Эстонию одновременно потрясли две экономические неожиданности

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Продуктовый магазин.
Продуктовый магазин. Фото: Paula Čurkste

Впервые за десять мрачных кварталов экономика Эстонии показала рост, хотя по итогам года осталась в минусе. В то же время выяснилось, что страну начала преследовать неожиданно высокая инфляция.

По словам руководителя отдела национальных счетов Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, в четвертом квартале прошлого года завершился десятитилетний период экономического спада. Экономика выросла на 1,2%, что значительно превзошло ожидания аналитиков - прогноз предполагал снижение на 0,1%. В 2024 году ВВП Эстонии сократился на 0,3%. В текущих ценах ВВП за последний квартал прошлого года составил 10,6 млрд евро, а за весь 2024 год - 39,5 млрд евро.

Главный экономист Luminor Ленно Уускюла отметил, что в четвертом квартале положительное влияние оказали расходы частного сектора, увеличившиеся на 1,2%. В то же время государственный сектор показал отрицательный вклад в размере 1,1%, а инвестиции снизились на 10,3%. Некоммерческий сектор вырос на 3,1%. Это означает, что государство сократило закупки товаров и услуг.

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