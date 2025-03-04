Эстонию одновременно потрясли две экономические неожиданности

По словам руководителя отдела национальных счетов Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, в четвертом квартале прошлого года завершился десятитилетний период экономического спада. Экономика выросла на 1,2%, что значительно превзошло ожидания аналитиков - прогноз предполагал снижение на 0,1%. В 2024 году ВВП Эстонии сократился на 0,3%. В текущих ценах ВВП за последний квартал прошлого года составил 10,6 млрд евро, а за весь 2024 год - 39,5 млрд евро.