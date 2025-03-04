Адвокат: деликатные материалы уголовных дел попадают в СМИ, это недопустимо

Например, в СМИ попали различные следственные материалы по делу Парвеля Пруунсильда и Прийта Хумала, которые были оправданы в уездном суде. Из материалов можно узнать о тактике слежки со стороны органов безопасности, а также о содержании телефонных разговоров. В прессу также просочились имена третьих лиц, которым не были предъявлены обвинения, и которые, возможно, не имеют особого отношения к самим обвиняемым.

По мнению Йыкса, неприкосновенность частной жизни не была соблюдена: «Конечно, общественность может быть заинтересована и имеет право знать, как принимаются политические решения. Однако это не отменяет того факта, что для удовлетворения этого интереса используются такие уголовно-процессуальные инструменты, как прослушивание и слежка».

По поводу одной из таких историй Йыкс сказал, что она вызвала у него беспокойство. «Период после оправдательного приговора, а затем увязывание с обвинением. Но никакой связи там и нет. Создается впечатление, что что-то было найдено в ходе предварительного расследования, и теперь это предлагается общественности для удовлетворения общественного интереса», - сказал он, добавив, что такие утечки неприемлемы.

Сам Йыкс сказал, что как гражданин он хотел бы знать, как принимаются решения в партии «Отечество» и в какой степени на принятие решений влиял ее крупный спонсор Пруунсильд, но он не читал статей на эту тему.