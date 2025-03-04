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Почему эстонцы отказываются от свиных ножек, а в Африке их ценят?

Перевод: Валерия Ермакова
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Фото статьи
Фото: Riina Martinson

В Масленицу стоит поставить на стол свиные ножки в знак уважения к традициям предков. Однако, несмотря на любовь эстонцев к свинине, свиные ножки здесь не в почете. Подавляющее большинство этого деликатеса в итоге оказывается на столах жителей африканских стран.

Директор по развитию продукции и маркетингу компании Maag Food, производящей мясо под брендом Rakvere, Янне Лайк-Лыхмус рассказала, что в прошлом году компания произвела для продажи 564 тонны свиных ног, из которых в Эстонии было реализовано лишь около семи процентов.

«Объемы производства для внутреннего рынка стабильно составляют примерно 37 тонн в год. Все остальное идет на экспорт. Наш крупнейший рынок сбыта - Кот-д’Ивуар, куда в прошлом году мы продали 311 тонн свиных ножек», - объяснила она.

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