Почему эстонцы отказываются от свиных ножек, а в Африке их ценят?

Директор по развитию продукции и маркетингу компании Maag Food, производящей мясо под брендом Rakvere, Янне Лайк-Лыхмус рассказала, что в прошлом году компания произвела для продажи 564 тонны свиных ног, из которых в Эстонии было реализовано лишь около семи процентов.