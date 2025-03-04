В Масленицу стоит поставить на стол свиные ножки в знак уважения к традициям предков. Однако, несмотря на любовь эстонцев к свинине, свиные ножки здесь не в почете. Подавляющее большинство этого деликатеса в итоге оказывается на столах жителей африканских стран.
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Почему эстонцы отказываются от свиных ножек, а в Африке их ценят?
Директор по развитию продукции и маркетингу компании Maag Food, производящей мясо под брендом Rakvere, Янне Лайк-Лыхмус рассказала, что в прошлом году компания произвела для продажи 564 тонны свиных ног, из которых в Эстонии было реализовано лишь около семи процентов.