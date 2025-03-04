О будущем разные чиновники говорят несколько противоречиво, что указывает на смену настроений в администрации. Президент США лично и эмоционально отреагировал на заявление президента Украины о том, что война будет продолжаться еще долго.

После этого в американских СМИ быстро распространились сообщения о том, что США приостановили дальнейшую военную помощь Украине. Российские чиновники адаптировались к ситуации и, словно экономя душевные силы, просто повторяют позиции американских чиновников, иногда слово в слово. В воспроизведении этих предложений слышится плохо скрытый иронический подтекст.

Цели россиян не изменились

Заместитель руководителя Главного управления военной разведки Украины (ГУР) генерал Вадим Скибицкий дал оценку планам российской армии. В целом, по его мнению, цель российского руководства - продолжить получение контроля над всей Украиной. Конкретно на фронте цели по сравнению с этим скромны, и в 2025 году приоритетом по-прежнему остается продолжение наступления в направлении Покровска и в Курской области.

Долгосрочная цель российской армии - захватить всю Донецкую и Луганскую области и продвинуться дальше на юг, в Херсонскую и Запорожскую области.

В ГУР ожидают увеличения масштабов беспилотных атак российской армии на украинскую инфраструктуру, а российское командование стремится достичь одновременного использования в атаке до 500 дронов.

По данным ГУР, в этом году российская армия планирует принять на службу около 343 000 новых солдат.