Администрация президента США продолжает оказывать давление на президента Украины. В то же время видно, что официальные лица США также осознают, что находятся в ситуации, в которой нет простых решений, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
О будущем разные чиновники говорят несколько противоречиво, что указывает на смену настроений в администрации. Президент США лично и эмоционально отреагировал на заявление президента Украины о том, что война будет продолжаться еще долго.
После этого в американских СМИ быстро распространились сообщения о том, что США приостановили дальнейшую военную помощь Украине. Российские чиновники адаптировались к ситуации и, словно экономя душевные силы, просто повторяют позиции американских чиновников, иногда слово в слово. В воспроизведении этих предложений слышится плохо скрытый иронический подтекст.
Цели россиян не изменились
Заместитель руководителя Главного управления военной разведки Украины (ГУР) генерал Вадим Скибицкий дал оценку планам российской армии. В целом, по его мнению, цель российского руководства - продолжить получение контроля над всей Украиной. Конкретно на фронте цели по сравнению с этим скромны, и в 2025 году приоритетом по-прежнему остается продолжение наступления в направлении Покровска и в Курской области.
Долгосрочная цель российской армии - захватить всю Донецкую и Луганскую области и продвинуться дальше на юг, в Херсонскую и Запорожскую области.
В ГУР ожидают увеличения масштабов беспилотных атак российской армии на украинскую инфраструктуру, а российское командование стремится достичь одновременного использования в атаке до 500 дронов.
По данным ГУР, в этом году российская армия планирует принять на службу около 343 000 новых солдат.
Численность всей группировки, мобилизованной против Украины, замглавы ГУР оценил в 640 000 человек, включая ВВС РФ, Черноморский флот и 35 000 солдат Росгвардии (внутренних войск). Многие данные, предоставленные замглавы ГУР о российской армии, значительно больше тех, о которых глава ГУР генерал Буданов говорил всего несколько недель назад. ГУР говорит о бурном росте российской индустрии беспилотников, но не приводит данные о производстве ракет, бронетанковых систем вооружения и артиллерийских систем.
Давление воздушными атаками продолжается с обеих сторон
Украинское военное командование сообщило, что 1 марта российской армии удалось атаковать полигон украинской армии в Днепропетровской области (в центральной части страны) баллистической ракетой «Искандер», в результате атаки в специально собранной на учения воинской части были убиты и ранены многие военнослужащие. Конкретное число погибших пока не названо.
В противовес главком ВСУ заявил, что весной 2023 года ЧВК «Вагнер» потеряла при операции по захвату Бахмута 23 000 человек. По словам главкома, это был бой с самыми большими единовременными потерями российской армии за всю эту войну. В качестве комментария следует сказать, что большинство павших были заключенными, мобилизованными в состав группы «Вагнер». Однако помимо них в направлении Бахмута воевали и многие другие части.
Сегодня ночью появились сообщения об атаках украинских дронов на нефтехранилища в двух точках Ростовской области на юге России и на нефтеперерабатывающий завод в Самарской области в городе Сызрань (в центральной части России, на реке Волга). Не исключено, что атаки в Ростовской области также повредили трубопровод, по которому транспортируется российская нефть.
Россия продолжила атаковать иранскими беспилотниками. Сегодня ночью одной из целей снова стал город Одесса, также есть сообщения о поражении как минимум одного инфраструктурного предприятия.
Положение на поле боя
На фронтах активность наступательных операций российской армии остается на обычном уровне предыдущих недель.
Украинские подразделения, ведущие боевые действия в направлении Курска, сообщают, что российская армия пытается прорваться на территорию Сумской области, чтобы отрезать логистику украинской армии в направлении Курской области России. Пока им это не удалось. На данный момент наиболее приоритетным направлением наступления российского командования можно считать курское направление, где сосредоточено больше всего резервов, авиации и артиллерии. Точных сообщений о прогрессе российской армии, достигнутом вчера, пока нет.
На направлении Харькова российские подразделения вчера бездействовали.
На Купянском направлении активность российской армии остается низкой, имеются отдельные неудачные попытки атак. В направлении Лимана давление сильнее, но на линии фронта серьезных изменений нет. На Северском направлении произошло несколько позиционных боев.
В Бахмутском районе российская армия пытается снова атаковать город Часов Яр и его окрестности, но пока что безрезультатно. В городе Торецк российская армия пытается вернуть утраченные позиции. Никаких серьезных изменений в дислокации войск вчера не произошло.
На направлении Покровска интенсивность наступления российской армии несколько снизилась. Активные атаки временами продолжаются в южной части города и в основном предпринимаются попытки обойти город с юга, чтобы перекрыть пути снабжения с запада. Вчера не было достигнуто никаких успехов. Юго-западнее Донецка идут интенсивные бои за позиции, серьезных изменений в ситуации нет.
На Южном фронте российская армия предприняла три изолированные друг от друга и безуспешные попытки атаки. В районе островов Днепра силы агрессора бездействовали. Распространенные в СМИ в последние месяцы прошлого года истории о большом количестве лодок, собравшихся в этом районе для высадки десанта на Днепр, не нашли пока ни малейшего подтверждения в реальности.