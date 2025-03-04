Налогово-таможенный департамент (MTA) напоминает, что 31 марта наступает срок уплаты первой части земельного налога в этом году. Почти 370 000 частных и юридических лиц должны уплатить к этому сроку в общей сложности около 48 миллионов евро.
НАПОМИНАНИЕ ⟩ В конце марта наступает срок уплаты первой части земельного налога
Приблизительно 335 000 частных лиц должны уплатить к 31 марта земельный налог на сумму 21 миллион евро. Около 35 000 юридических лиц, являющихся собственниками недвижимости, должны уплатить к этому же сроку земельный налог на сумму 27 миллионов евро. Оставшуюся часть земельного налога можно доплатить до 1 октября.
Руководитель по предоставлению услуг в сфере земельного налога Рийта Парксепп напоминает, что налоговая льгота по-прежнему действует для домовладельцев на землю под домом. «Если у вас имеется налогооблагаемая земля и вы еще не ознакомились со своей обязанностью по уплате земельного налога, то можете сделать это в нашей среде электронных услуг e-MTA, а также уплатить налог, выбрав в меню раздел "Налоги", затем "Земельный налог", а потом "Уведомления о земельном налоге и данные о земле"», - сказала Парксепп.
Изменения по уплате земельного налога в этом году
Сумма первой части земельного налога, которую землевладельцы должны уплатить, в этом году изменилась. Если сумма земельного налога в пределах одного местного самоуправления превышает сто евро, то его первая часть равняется половине от этой суммы, но не менее ста евро. Если же сумма земельного налога меньше ста евро, то ее необходимо уплатить целиком к первому сроку.
Ставки на земельный налог изменились во многих местных самоуправлениях. Налоговые ставки 0,1-1% остались на прежнем уровне для участков земли жилого или сельскохозяйственного назначения, на которых имеются приусадебные участки. Налоговые ставки 0,1-0,5% остались на прежнем уровне для сельскохозяйственных угодий. Налоговые ставки на землю с иным целевым составят в этом году 0,1-2%. С налоговыми ставками на землю, установленными местными самоуправлениями на 2025 год, можно ознакомиться на веб-сайте MTA.
Предельная ставка повышения земельного налога (так называемый защитный механизм) изменился в этом году. Защитный механизм предназначен для того, чтобы предотвратить резкое повышение земельного налога по сравнению с предыдущим годом. Земельный налог для каждой кадастровой единицы увеличится по сравнению с прошлым годом до 50% (до 20 евро), если освобождения от уплаты налога или соответствующие льготы не применяются в отношении земельного участка. Если же по сравнению с земельным налогом за прошлый год рост на 50% составляет меньше 20 евро, то сумма земельного налога увеличится на 20 евро. Если кадастровая единица имеет налоговые освобождения и льготы, то в 2025 году земельный налог может отличаться от предыдущего года более чем на 50% (более чем на 20 евро).
Земельный департамент определяет стоимость земли, которая является основанием для расчета земельного налога. При возникновении вопросов, связанных с оценкой земель, MTA просит обращаться в Земельный департамент по электронной почте info@maaruum.ee. При возникновении вопросов по налоговым ставкам MTA просит связаться с местным самоуправлением. С вопросами о расчете и уплате налога следует обратиться в MTA.
Земельный налог - это государственный налог, который взимается со всей земли в Эстонии. Ставки на него устанавливают местные самоуправления. Земельный налог в полном объеме поступает в бюджет местного самоуправления.