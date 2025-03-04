НАПОМИНАНИЕ В конце марта наступает срок уплаты первой части земельного налога

Предельная ставка повышения земельного налога (так называемый защитный механизм) изменился в этом году. Защитный механизм предназначен для того, чтобы предотвратить резкое повышение земельного налога по сравнению с предыдущим годом. Земельный налог для каждой кадастровой единицы увеличится по сравнению с прошлым годом до 50% (до 20 евро), если освобождения от уплаты налога или соответствующие льготы не применяются в отношении земельного участка. Если же по сравнению с земельным налогом за прошлый год рост на 50% составляет меньше 20 евро, то сумма земельного налога увеличится на 20 евро. Если кадастровая единица имеет налоговые освобождения и льготы, то в 2025 году земельный налог может отличаться от предыдущего года более чем на 50% (более чем на 20 евро).