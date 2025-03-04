Вт, 4.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

После семейного конфликта жительнице Вырумаа потребовалась медицинская помощь

Copy
Скорая помощь. Иллюстративное фото.
Скорая помощь. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh

В волости Антсла, Вырумаа, вспыхнул семейный конфликт, в ходе которого ранения получила 34-летняя женщина. Она обратилась за медицинской помощью в больницу, сообщила полиция.

Инцидент произошел в ночь на 3 марта в одной из квартир волости Антсла между пострадавшей и 30-летним сожителем. После конфликта жертва обратилась в больницу для получения первой медицинской помощи.

Нападавший был задержан по подозрению в совершении преступления, подтвердил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх