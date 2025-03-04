В волости Антсла, Вырумаа, вспыхнул семейный конфликт, в ходе которого ранения получила 34-летняя женщина. Она обратилась за медицинской помощью в больницу, сообщила полиция.
После семейного конфликта жительнице Вырумаа потребовалась медицинская помощь
Инцидент произошел в ночь на 3 марта в одной из квартир волости Антсла между пострадавшей и 30-летним сожителем. После конфликта жертва обратилась в больницу для получения первой медицинской помощи.
Нападавший был задержан по подозрению в совершении преступления, подтвердил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.