Скандал с площадью Ленина, Мединский во главе Союза писателей, 2 млн россиян запретили себе брать кредиты. Обзор событий в России.

Эта история из далекого провинциального Якутска показывает, как сложно будет в России с декоммунизацией, если этот сценарий когда-нибудь будет реализован. Если уж переименование половины городской площади имени Ленина вызывает такие бурные споры и необходимость применения административного ресурса, то чего ждать, когда речь зайдет о ликвидации могилы этого самого Ленина на главной площади страны.

Союз просоветских писателей

Владимир Мединский - бывший министр культуры, а ныне помощник президента России и глава Российского военно-исторического общества, один из самых главных российских чиновников-пропагандистов - был избран председателем Союза писателей России. Чтобы оценить масштаб случившегося, достаточно сказать, что предыдущий председатель Союза писателей Николай Иванов - всего лишь редактор никому неизвестного журнала «Советский воин».

Мединский, в отличие от своего предшественника, - фигура широко известная и довольно скандальная. Он доктор исторических наук (впрочем, его диссертацию обвиняли во множественном плагиате), автор серии книг «Мифы о России», которая была выпущена общим тиражом в 1 млн экземпляров. В этих книгах он доказывал, что в России всегда была демократия, и никогда не было пьянства, лени, воровства и жестокости. За подобные старания с 2012 по 2020 год он был министром культуры России, а теперь работает помощником у Владимира Путина.