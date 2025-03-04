В Якутске гордума со скандалом переименовывала площадь Ленина, бывший министр культуры РФ и пропагандист Владимир Мединский стал главой Союза писателей РФ, миллионы россиян воспользовались возможностью запретить себе брать кредиты. Об этом в своем обзоре событий за неделю в РФ пишет российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Скандал с площадью Ленина, Мединский во главе Союза писателей, 2 млн россиян запретили себе брать кредиты. Обзор событий в России.
Как в возможном будущем будет тяжело в России с декоммунизацией, на прошлой неделе продемонстрировал случай Якутска: здесь городская дума полгода со скандалом переименовывала половину площади Ленина, за что с трибуны Госдумы депутатов несколько раз сравнивали с «украинскими бандеровцами».
Один из главных российских пропагандистов, бывший министр культуры РФ и действующий глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский избран председателем Союза писателей России. Он намерен превратить союз в единый пропагандистский инструмент.
С 1 марта в России появилась возможность самому себе запретить брать кредиты - всего за два дня ей воспользовались почти 2 миллиона человек, опасаясь мошенников.
Якутско-украинские бандеровцы против Ленина
Городская дума далекого сибирского города Якутска (впрочем, столицы самого большого российского региона) далеко не с первого раза и под пристальным вниманием федеральных политиков приняла почти что историческое решение - переименовала главную площадь города из «Площади Ленина» в «Площадь Республики». Точнее, вначале официально разделила центральную площадь Якутска на две равные части, и переименовала одну из частей, - чтобы избежать совсем уж грандиозного скандала.
Казалось бы - проходное бюрократическое действие. Но на самом деле оно превратилось в скандал федерального масштаба, длящийся более 10 лет. Впервые переименовать Площадь Ленина в Площадь Республики предложил еще прошлый глава Якутии Егор Борисов аж в 2014 году. Однако тогда инициатива захлебнулась в потоке проклятий против чиновника, посягающего, по мнению проклинающих, на священные символы российской истории.
Вновь за переименование взялся новый глава Республики Якутия Айсен Николаев в октябре 2024 года. Вариант был предложен тот самый, компромиссный - разделить единую площадь на две части (чисто бюрократически, архитектурно это никак не выражено), и уже одну из частей переименовать.
Однако даже такой вариант вызвал федеральный скандал. За Ленина вступился лично председатель КПРФ Геннадий Зюганов, который публично с трибуны Госдумы под апплодисменты депутатов назвал сторонников переименования «предателями», которые «идут по пути польских коллаборантов и бандеровцев на Украине».
Зюганов тогда пообещал добиваться скорейшей отставки Николаева. Глава Якутии в ответ назвал это «хамством», а главный якутский единоросс Сулустан Заболоцкий, уехавший на войну в Украине, посоветовал Зюганову «следить за языком». Естественно, совет этот он дал в какой-то военной палатке на фоне боевых товарищей - так, конечно же, солиднее.
Но и этим дело не закончилось. Мэрия Якутска провела публичные слушания о переименовании, которые закончились для нее полным фиаско - жители города проголосовали против переименования. Дело было предложено вынести на городской референдум, но мэрия от него категорически отказалась, официально сославшись на высокую стоимость и желание потратить эти деньги «на более приоритетные задачи». Можно быть уверенными - чтобы на всякий случай избежать скандальных результатов.
В итоге городские депутаты набрались смелости и все-таки проголосовали за переименование части Площади Ленина в Площадь Республики.
Эта история из далекого провинциального Якутска показывает, как сложно будет в России с декоммунизацией, если этот сценарий когда-нибудь будет реализован. Если уж переименование половины городской площади имени Ленина вызывает такие бурные споры и необходимость применения административного ресурса, то чего ждать, когда речь зайдет о ликвидации могилы этого самого Ленина на главной площади страны.
Союз просоветских писателей
Владимир Мединский - бывший министр культуры, а ныне помощник президента России и глава Российского военно-исторического общества, один из самых главных российских чиновников-пропагандистов - был избран председателем Союза писателей России. Чтобы оценить масштаб случившегося, достаточно сказать, что предыдущий председатель Союза писателей Николай Иванов - всего лишь редактор никому неизвестного журнала «Советский воин».
Мединский, в отличие от своего предшественника, - фигура широко известная и довольно скандальная. Он доктор исторических наук (впрочем, его диссертацию обвиняли во множественном плагиате), автор серии книг «Мифы о России», которая была выпущена общим тиражом в 1 млн экземпляров. В этих книгах он доказывал, что в России всегда была демократия, и никогда не было пьянства, лени, воровства и жестокости. За подобные старания с 2012 по 2020 год он был министром культуры России, а теперь работает помощником у Владимира Путина.
Напротив, Союз писателей России давно уже был медленно умирающей никому неинтересной структурой. Вот это, по-видимому, Мединский и собирается исправить, превратив союз в огромный пропагандистский кулак. Он уже пообещал добиться для Союза писателей многомиллиардных субсидий, сопоставимых с финансированием кинематографа, принимать в союз современных блогеров, в общем, сделать его «авторитетной и влиятельной организацией».
Также он анонсировал и основные направления «влиятельности», пообещав заняться ограничением количества «гнусной» переводной литературы, способствовать «очищению магазинов от низкопробного стиля» и продвигать патриотическую литературу.
Вполне может быть, что это все это окажется бурными фантазиями давно отправленного в отставку, но все еще энергичного чиновника. Однако более вероятно, что это настоящая программа действий. Пионерию же в российских школах возродили - почему бы и Союз писателей не возродить.
Сами себе защитники
За два дня почти 2 млн россиян сами себе запретили брать кредиты. Такая опция появилась на портале Госуслуг всего лишь 1 марта - то есть, массовую популярность самозапрет приобрел всего лишь за два выходных дня.
На следующий день после отправки заявления банки или другие финансовые организации больше не смогут выдать человеку кредит, как бы он ни просил. А в случае нарушения деньги будут автоматически возвращаться в банк, а гражданин не будет обязан платить ни тело кредита, ни проценты. Разблокировать возможность брать кредиты можно будет только подав отдельное дополнительное заявление.
Сообщается, что средний возраст россиян, уже успевших самим себе запретить брать кредиты, составляет 53 года. Как правило, именно эти люди по статистике и становятся жертвами телефонных мошенников. В 2024 году из россиян таким образом вытрясли 27,5 млрд рублей. При этом возвращено было всего около 10 процентов украденных средств.
Словом, их милиция их точно не бережет от телефонных мошенников, которые за две минуты могут почти любого развести деньги и взять на его имя кредит. Вот и приходится защищаться самостоятельно.