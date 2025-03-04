Министерства потратили крупные суммы на дополнительные выплаты сотрудникам

Оппозиционный депутат Рийгикогу Андрей Коробейник (Центристская партия) направил запрос во все министерства, чтобы выяснить, выплачивались ли с ноября по январь сотрудникам премии и надбавки, а также в каком размере и за какие заслуги. В некоторых министерствах общая сумма таких выплат превысила один миллион евро, пишет Rus.ERR.