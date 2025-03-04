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Министерства потратили крупные суммы на дополнительные выплаты сотрудникам

Редактор: rus.postimees.ee
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: SvitlanaRo/Shutterstock

Оппозиционный депутат Рийгикогу Андрей Коробейник (Центристская партия) направил запрос во все министерства, чтобы выяснить, выплачивались ли с ноября по январь сотрудникам премии и надбавки, а также в каком размере и за какие заслуги. В некоторых министерствах общая сумма таких выплат превысила один миллион евро, пишет Rus.ERR.

По словам Андрея Коробейника, у него возникли вопросы к Министерству иностранных дел. Как выяснилось, одновременно ведомство потратило почти миллион евро на премии, которые получили 87% его сотрудников, при этом средний размер выплаты составил 1500 евро.

Значительные суммы на дополнительные выплаты направили также Министерство обороны, Министерство юстиции и Министерство цифровых технологий.

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