Оппозиционный депутат Рийгикогу Андрей Коробейник (Центристская партия) направил запрос во все министерства, чтобы выяснить, выплачивались ли с ноября по январь сотрудникам премии и надбавки, а также в каком размере и за какие заслуги. В некоторых министерствах общая сумма таких выплат превысила один миллион евро, пишет Rus.ERR.
Министерства потратили крупные суммы на дополнительные выплаты сотрудникам
По словам Андрея Коробейника, у него возникли вопросы к Министерству иностранных дел. Как выяснилось, одновременно ведомство потратило почти миллион евро на премии, которые получили 87% его сотрудников, при этом средний размер выплаты составил 1500 евро.
Значительные суммы на дополнительные выплаты направили также Министерство обороны, Министерство юстиции и Министерство цифровых технологий.
Читайте подробнее на ERR.